WhatsApp está lançando um recurso avançado de filtros de pesquisa para canais

O WhatsApp continua trabalhando no aprimoramento de seus recursos antes de um lançamento global oficial no futuro. Depois de lançar melhorias relacionadas à capacidade de encaminhar atualizações de canais, o WhatsApp está agora disponibilizando um recurso avançado de filtros de pesquisa para canais. Essa funcionalidade está disponível após a instalação das últimas atualizações do WhatsApp para iOS e Android.

Perguntas Comuns

Qual é o nome do recurso?

Os filtros avançados de pesquisa – canais.

Qual é o status?

Em implantação.

Compatibilidade

As versões mais recentes do WhatsApp para iOS e Android são compatíveis.

Eu atualizei minha versão do WhatsApp, mas não tenho esse recurso. Por quê?

O WhatsApp está lançando gradualmente esse recurso, então ele chegará a todos nos próximos dias.

Agora vamos mergulhar nos detalhes desse novo recurso!

Recursos Avançados de Filtros de Pesquisa no WhatsApp

O WhatsApp está constantemente trabalhando no desenvolvimento de novos recursos e aprimoramentos para os canais, a nova ferramenta de transmissão de mensagens que permite que todos recebam atualizações das pessoas que desejam. Embora essa funcionalidade esteja disponível atualmente apenas em alguns países, o WhatsApp está lançando progressivamente mais recursos e melhorias para garantir uma experiência de usuário ideal antes de sua expansão global.



Agora, o WhatsApp visa garantir que os usuários possam explorar novos canais mesmo sem conhecer suas informações específicas, e isso é possível graças aos novos recursos avançados de filtros de pesquisa para canais.

Como mostrado nesta captura de tela, o WhatsApp removeu o botão de filtro da tela de canais e o substituiu por um novo recurso que oferece aos usuários uma experiência avançada de pesquisa. Agora, os usuários podem filtrar os canais para exibir apenas aqueles de seu próprio país. Além disso, eles podem refinar ainda mais os resultados, mostrando apenas os canais mais ativos, populares e mais recentes. Os dois últimos filtros já estavam disponíveis no passado, mas o WhatsApp os tornou mais acessíveis com as últimas atualizações.

Esses novos filtros oferecem aos usuários a melhor experiência ao explorar novos canais. Ao introduzir filtros avançados de pesquisa para canais, os usuários podem facilmente descobrir e acessar canais que lhes interessem, eliminando a necessidade de ter informações específicas. Em nossa opinião, a capacidade de filtrar canais por país e nível de atividade (mais ativos, populares e mais recentes) é uma vantagem importante, pois permite que os usuários personalizem sua experiência de navegação por canais, garantindo que eles recebam atualizações dos canais mais relevantes para seus interesses e localização.

Disponibilidade e Futuro dos Canais no WhatsApp

É importante ressaltar que os canais do WhatsApp ainda estão disponíveis apenas em nove países: Chile, Colômbia, Egito, Quênia, Malásia, Marrocos, Peru, Singapura e Ucrânia. Infelizmente, não há uma data específica para o lançamento em mais países. No entanto, como mencionamos anteriormente, Mark Zuckerberg afirmou durante uma teleconferência de resultados recente que o WhatsApp pretende introduzir canais em mais países ao longo do ano. Isso significa que novos usuários poderão experimentar os canais em breve. Como sempre, forneceremos mais informações em outro artigo assim que tivermos novidades para compartilhar.

O recurso de filtros avançados de pesquisa está disponível para alguns usuários que instalaram a última atualização do WhatsApp para iOS na App Store e WhatsApp para Android na Play Store, e está sendo disponibilizado para mais usuários nos próximos dias.

