WhatsApp está lançando uma notificação para auxiliar os usuários na criação de um novo bate-papo em grupo

WhatsApp é um aplicativo de mensagens amplamente utilizado em todo o mundo, e a equipe de desenvolvimento está constantemente trabalhando para melhorar a experiência do usuário. Uma forma de testar as últimas atualizações e recursos é participar do programa WhatsApp Beta para Android.

Na versão mais recente do WhatsApp Beta para Android, a versão 2.23.20.13, foram adicionados alguns recursos interessantes. Vamos explorar o que há de novo nesta atualização.

Grupo de Bate-papo – Notificação

Uma das principais novidades desta versão é a adição de uma notificação dentro das configurações do aplicativo para ajudar os usuários a criar um novo grupo de bate-papo. Essa notificação será exibida para alguns usuários beta selecionados.

Anteriormente, a opção de criar grupos estava disponível no menu de opções, mas com a introdução da nova interface, esse menu foi removido. Agora, os usuários podem criar grupos selecionando o botão de ação flutuante na guia de bate-papos.

Essa notificação é extremamente útil para aqueles que estão tendo dificuldades para encontrar a opção de criação de grupos após a atualização que introduziu a nova interface.

Como Obter o WhatsApp Beta para Android

Se você está interessado em experimentar as últimas atualizações e recursos do WhatsApp antes de serem lançados para o público em geral, você pode se inscrever no programa WhatsApp Beta para Android. Para fazer isso, siga estas etapas:

Abra a Google Play Store em seu dispositivo Android. Pesquise por “WhatsApp” na barra de pesquisa. Role para baixo até encontrar o aplicativo WhatsApp na lista de resultados. Toque no aplicativo WhatsApp. Role para baixo até encontrar a seção “Participar do programa beta”. Toque no botão “Participar do programa beta” e siga as instruções para se inscrever. Após se inscrever, você receberá as versões beta do WhatsApp automaticamente através da Google Play Store.



Lembrando que o programa WhatsApp Beta para Android está sujeito a bugs e instabilidades, já que se trata de versões de teste. Se você encontrar algum problema, pode relatar diretamente à equipe de desenvolvimento.

Outras Novidades no WhatsApp Beta para Android

Além da notificação para criação de grupos, o WhatsApp Beta para Android 2.23.20.13 também pode trazer outras melhorias e correções de bugs. É importante ressaltar que cada atualização pode trazer diferentes recursos e alterações, portanto, é recomendável sempre estar atento às notas de lançamento fornecidas pela equipe de desenvolvimento.

Como se Manter Atualizado com as Novidades do WhatsApp Beta

Se você está interessado em acompanhar as últimas notícias e recursos do WhatsApp Beta para Android, existem algumas maneiras de se manter informado:

Ademais, participar do programa WhatsApp Beta para Android é uma ótima maneira de testar as últimas atualizações e recursos antes do lançamento oficial. Na versão 2.23.20.13, foi adicionada uma notificação dentro das configurações do aplicativo para auxiliar na criação de grupos de bate-papo.

Além disso, é importante ficar atento às notas de lançamento e seguir as fontes oficiais para se manter atualizado com as novidades do WhatsApp Beta para Android.

Experimente o WhatsApp Beta para Android e descubra os recursos exclusivos e melhorias que estão por vir!

