WHATSAPP lança NOVO RECURSO de Inteligência Artificial para você se Divertir!

O WhatsApp, plataforma popular de mensagens instantâneas, está trazendo uma nova atualização para o deleite de seus usuários. Este novo recurso é alimentado por Inteligência Artificial (IA) e permite aos usuários criar e compartilhar adesivos(figurinhas) de IA. Esta notícia é um grande avanço para os entusiastas da tecnologia e os usuários do WhatsApp.

Novidades na atualização do WhatsApp

O WhatsApp lançou hoje(30) uma nova atualização através do Programa Beta TestFlight, trazendo a versão para 23.20.1.70. Esta versão está marcada dentro das configurações do WhatsApp como 23.20.1.70 e a build do TestFlight é 23.20.1 (521689183).

Com esta nova atualização, o WhatsApp está lançando um recurso para criar e compartilhar adesivos de IA, e está disponível para alguns testadores beta!

Adesivos de IA

Com este recurso, é possível gerar rapidamente um novo adesivo usando a IA fornecida pela Meta. Este recurso estava disponível para um número restrito de testadores beta no Android. Descobrimos que o WhatsApp agora está lançando a capacidade de fazer adesivos de IA para alguns usuários que instalam a última atualização do WhatsApp beta para iOS 23.20.1.70 do aplicativo TestFlight!

Como funciona?

Como você pode ver na imagem anexada, há um novo botão “Criar” que pode aparecer quando o teclado é aberto dentro da aba de adesivos, caso este recurso esteja habilitado para sua conta. Ao selecionar esta opção, os usuários receberão um prompt para inserir uma descrição para a geração de um adesivo. O WhatsApp então exibirá uma série de adesivos gerados por IA com base na descrição fornecida, permitindo aos usuários escolher um adesivo para compartilhar em sua conversa.



Quais são os benefícios?

Acreditamos que este recurso oferece vários benefícios para a experiência do usuário. Especificamente, os usuários podem gerar adesivos(figurinhas) personalizados de IA apenas inserindo um pequeno prompt. Em nossa opinião, este alto nível de personalização melhora a mensagem, tornando as interações definitivamente mais envolventes. Além disso, esta abordagem finalmente elimina a necessidade de habilidades avançadas de design ou ferramentas externas de terceiros, pois os usuários podem gerar adesivos sem esforço inserindo palavras-chave relevantes a qualquer momento.

Quem pode acessar esse recurso?

Vale ressaltar que este recurso ainda está limitado a alguns usuários, por isso pode levar algum tempo até que esteja disponível para todos. Além disso, não é exclusivo para testadores beta, pois os usuários que testam o lançamento estável mais recente finalmente poderão experimentar esse recurso.

O recurso de criar e compartilhar adesivos de IA está disponível para alguns testadores beta que instalam a última atualização do WhatsApp beta para iOS a partir do aplicativo TestFlight, e está sendo lançado para ainda mais pessoas nas próximas semanas.

O que esperar dessa novidade no whatsapp?

Em resumo, a recente atualização do WhatsApp traz um recurso interessante e divertido de adesivos de IA. Ainda está em sua fase inicial de lançamento, mas a expectativa é que seja disponibilizado para todos os usuários em breve. Este recurso de adesivos de IA certamente adicionará mais diversão e personalização às conversas do WhatsApp. Então, se você é um entusiasta da tecnologia ou um usuário regular do WhatsApp, fique de olho nesta nova atualização!

Esperamos que você tenha achado este artigo útil e informativo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixe um comentário abaixo. Ficaremos felizes em ouvir de você!

Viva a revolução da Inteligência Artificial no WhatsApp!