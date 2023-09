WHATSAPP lança recurso semelhante ao do concorrente TELEGRAM; confira

O WhatsApp, famoso aplicativo de mensagens, está sempre em busca de inovações para melhorar a experiência do usuário. Neste contexto, o WhatsApp introduziu o recurso “Canais”, semelhante ao oferecido pelo seu concorrente, o Telegram. Vamos conhecer mais sobre essa novidade.

Introdução aos Canais do WhatsApp

O recurso Canais do WhatsApp permite que indivíduos e empresas enviem mensagens para um número ilimitado de usuários em um “grupo”. O mecanismo é semelhante aos canais oferecidos pelo Telegram. No entanto, os canais do WhatsApp não permitem comentários, apenas reações com emojis.

Este novo recurso já está disponível em 150 países, incluindo o Brasil. A empresa promete que em breve será disponibilizado para todos os usuários.

O WhatsApp tem lançado diversas novas funcionalidades nos últimos meses. Uma delas é o compartilhamento de tela em chamadas de vídeo.

Compartilhamento de Tela

Este recurso, disponível nos sistemas Android, iOS e Windows, permite que os usuários compartilhem documentos de trabalho, conversem com amigos, entre outros. Veja como compartilhar a tela no WhatsApp:

Inicie uma chamada de vídeo e toque em “Compartilhar” Escolha uma aba ou a tela inteira para compartilhar Os participantes da chamada verão a mensagem “[nome da pessoa] iniciou o compartilhamento de tela” e sua tela compartilhada

Transcrição de Áudios



Você também pode gostar:

Outro recurso interessante é a transcrição de mensagens de voz para texto. Veja como habilitar esta função:

Vá em Configurações

Clique em Conversas

Habilite a opção Transcrição de Mensagem por Voz

Com isso, é possível receber áudios, sem limite de tempo, com a transcrição do que foi dito abaixo do reprodutor de áudio.

Inscrição nos Canais do WhatsApp

O WhatsApp se tornou um canal de transmissão de informações em massa. As pessoas interessadas em seguir um canal podem clicar no link oficial do “grupo” e se inscrever para receber uma notificação assim que a funcionalidade estiver disponível.

Os Canais aparecem em uma aba separada chamada “Atualizações”, que antes se chamava “Status”. Nesta aba, além dos stories, é possível encontrar os Canais novos, mais ativos e populares.

Quem pode ter um Canal?

Inicialmente, apenas Canais de parceiros selecionados e verificados, estarão disponíveis. No entanto, em breve, qualquer pessoa física ou empresa poderá criar seus próprios Canais, sem limitação de participantes.

Para entrar em um Canal do WhatsApp, basta escolher um dos canais da lista e clicar no nome.

Segurança nos Canais do WhatsApp

Diferente do Telegram, a ferramenta não permite comentários, apenas reações com emojis aos conteúdos enviados. E, ao contrário das mensagens trocadas entre contas individuais e grupos, os Canais não são protegidos com a criptografia de ponta a ponta por padrão.

O WhatsApp acompanhará e moderará os conteúdos que serão enviados. Os criadores não terão nenhuma informação dos participantes. Nem mesmo os contatos em comum poderão ver quais amigos e familiares estão em um canal.

WhatsApp Canais vs WhatsApp Comunidades

Os Canais lançados são diferentes do WhatsApp Comunidades, que foi oficializado no Brasil no início deste ano. O objetivo do Comunidades é reunir vários grupos do WhatsApp sob um mesmo guarda-chuva, permitindo adicionar até 50 grupos em uma comunidade, suportando até cinco mil pessoas. Nos Canais, é uma transmissão, uma pessoa só comunicando e várias recebendo.

Como seguir um Canal no WhatsApp

Para seguir um Canal no WhatsApp, siga os passos a seguir:

Abra o app e clique em “Atualizações”;

A nova aba fica na parte de cima em Androids e na parte de baixo no iPhone;

Encontre a área chamada “Canais”;

Clique em “Encontrar canais”;

Selecione a lupa e digite o nome canal que desejam seguir;

Clique no canal desejado;

Vá em “Seguir” para começar a receber as informações;

Clique no ícone de sino para ativar as notificações do Canal.

Por fim, o lançamento do recurso “Canais” do WhatsApp é um grande passo para a empresa na competição com outros aplicativos de mensagens, como o Telegram. Assim, com esta nova funcionalidade, o WhatsApp pretende trazer uma experiência mais rica e diversificada para seus usuários. Portanto, fique atento às atualizações e aproveite as novidades!