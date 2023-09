O WhatsApp vem trabalhando em um novo recurso para facilitar na hora de encontrar conversas, os chamados filtros de chat. Com esse recurso, o WhatsApp pretende proporcionar aos usuários um melhor controle sobre suas conversas, facilitando o gerenciamento e a priorização de suas mensagens.

O recurso ainda está em desenvolvimento, mas o site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app, mostrou a atualização 2.23.19.7 da versão beta do WhatsApp para Android, que mostrar mais melhorias da novidade.

LEIA MAIS: WhatsApp prepara filtros para encontrar conversas

Na captura de tela disponibilizada pelo WABetaInfo, é possível ver os filtros disponíveis com este recurso, que são: “todos”, “não lidos”, “contatos” e “grupos”. Este último é uma adição mais recente da atualização e permitirá aos usuários obter uma lista de seus grupos, excluindo chats individuais.

O WhatsApp também mudou o nome do filtro de “Pessoal” para “Contatos” para fornecer uma distinção mais clara entre chats individuais e chats em grupo, já que o filtro “Pessoal” também incluía grupos e comunidades no passado. Em vez disso, o novo filtro “Contatos” incluirá apenas conversas individuais. Além disso, o filtro “Negócios” foi removido.

Com a capacidade de filtrar grupos, os usuários poderão encontrar e organizar seus chats com mais rapidez. Com um filtro dedicado, eles podem acessar e gerenciar rapidamente suas conversas em grupo, o que acaba atendendo uma demanda antiga dos usuários.

Conversas em comunidades

Depois de liberar a capacidade de editar mensagens em grupos de anúncios da comunidade e apresentar um recurso para permitir que os administradores decidam quem pode adicionar novos membros, o WhatsApp continua trabalhando em novos recursos para melhorar a experiência do usuário ao usar comunidades.

Na atualização 2.23.19.7 do WhatsApp beta para Android, o WABetaInfo mostrou que o WhatsApp está explorando novas maneiras de melhorar a comunicação entre os membros da comunidade, introduzindo um recurso geral de bate-papo em grupo.



Você também pode gostar:

Como você pode ver na captura de tela ao lado, este é um novo grupo para comunidades que permite que os membros da comunidade conversem entre si. Quando alguém ingressa em uma comunidade, pode ser adicionado automaticamente ao chat geral do grupo, assim como já acontece com o grupo de anúncios da comunidade.

Aparentemente, o usuário só encontrará o chat geral do grupo imediatamente após a criação da comunidade. Isso significa que o recurso só está habilitado para novas comunidades e não há planos de trazer o mesmo grupo automático para comunidades antigas

A capacidade máxima para este grupo ainda é 1024. Além disso, parece que este grupo não está protegido pela opção de privacidade do número de telefone e sua lista de participantes não está oculta.

Mais controle para comunidades

O WhatsApp já vem testando novas configurações da comunidade, como o recurso que fornecer aos administradores mais controle com mais opções para gerenciar permissões. Nesse caso, o app lançou uma opção que permite aos administradores da comunidade decidir quem pode adicionar grupos à comunidade. Agora, com a atualização 2.23.18.20 do WhatsApp beta para Android, outro recurso foi apresentado para testes, conforme divulgado pelo WABetaInfo, site especializado em notícias do app.

Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, uma nova configuração permite que os administradores da comunidade decidam quem pode adicionar membros. A opção padrão restringe esta ação aos administradores da comunidade, proporcionando-lhes a capacidade exclusiva de adicionar membros diretamente.

No entanto, pode haver certas situações em que os administradores da comunidade desejam oferecer a mesma oportunidade para qualquer pessoa adicionar membros diretamente. Nesses casos, eles podem selecionar a opção “todos”.

A funcionalidade é uma melhoria significativa para os administradores da comunidade, proporcionando-lhes maior flexibilidade e controle sobre os seus grupos e outros membros. É importante observar que todos ainda poderão adicionar membros à comunidade se tiverem um link válido de convite gerado pelo administrador.

Isso significa que a nova opção permite apenas que os administradores da comunidade gerenciem quem pode adicionar manualmente novos membros à comunidade, mesmo sem exigir um link de convite da comunidade.