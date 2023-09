WhatsApp vai disponibilizar chave de acesso para login

Não é novidade que o WhatsApp explora novas maneiras de ajudar os usuários a verificar suas contas na hora de fazer o login. Com o objetivo de simplificar e trazer uma nova experiência no acesso da conta, o app agora começou a testar o uso de chaves de acesso. A novidade foi revelada pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o app, que divulgou a atualização 2.23.20.4 do WhatsApp beta para Android.

Como mostra a captura de tela divulgada pelo WABetaInfo, o recurso de chave de acesso é uma maneira simples de fazer login com segurança: é uma breve combinação de números ou caracteres usados para confirmar a identidade do usuário e garante que apenas dispositivos autorizados possam ser verificados.

É usado principalmente quando você tem problemas ao fazer login na sua conta do WhatsApp. Com esse recurso, o usuário pode usar suas informações biométricas, como impressão digital, rosto ou até mesmo bloqueio de tela, para verificar sua identidade.

A chave de acesso é sempre armazenada em um gerenciador de senhas com segurança, como o Google Password Manager, por exemplo. Ele adiciona uma camada extra de proteção para permitir que os usuários façam login em suas contas com facilidade e segurança.

Além disso, como uma chave de acesso é sempre armazenada de forma segura em um gerenciador de senhas compatível, ela permite fácil acesso aos usuários, ao mesmo tempo que mantém proteções para evitar acesso não autorizado. É importante notar que os usuários sempre controlam sua chave de acesso, pois ela pode ser facilmente revogada na mesma tela.

Comunidades passam por nova mudança no beta

O WhatsApp também está modificando os ícones para comunidades e seus grupos vinculados, com o objetivo de diferenciar melhor as comunidades de outras conversas de forma mais intuitiva. Além disso, já tinha introduzido para testes um recurso de navegação da comunidade para fornecer aos usuários uma navegação mais fácil e uma experiência aprimorada para gerenciar comunidades na guia de bate-papo.

Agora, o aplicativo está fazendo uma nova mudança de design, como mostra a atualização 2.23.20.3 do WhatsApp beta para Android. Alguns beta testers podem ver um novo ícone para identificar comunidades e exibir vários ícones, indicando que é uma comunidade que inclui alguns bate-papos em grupo.

LEIA MAIS: WhatsApp aumenta privacidade em nova atualização beta



Você também pode gostar:

A atualização foi necessária porque o WhatsApp está experimentando agrupar o grupo de anúncios e os grupos da comunidade em um único lugar, facilitando a navegação dos usuários em suas comunidades.

Mais melhorias em relação às comunidades devem ser produzidas pelo WhatsApp. O app busca formas de tornar a utilização das comunidades mais clara e fácil de navegar, com uma melhor diferenciação de outras conversas. A expectativa também é tornar o recurso mais útil para os usuários.

Respostas a atualizações de canais

Após o anúncio do lançamento global dos canais do WhatsApp e diversas melhorias para melhorar a experiência do usuário ao usar a funcionalidade, o WhatsApp agora está trabalhando em novos recursos para lançar em uma atualização futura do app. Com a atualização 2.23.20.6 do WhatsApp beta para Android, o WABetaInfo descobriu um novo recurso para responder às atualizações do canal.

Foi descoberto que haverá um indicador de resposta próximo ao balão de reação, indicando quantas respostas uma determinada atualização de canal recebeu. É importante notar que esse recurso também incluirá privacidade adicional às respostas do usuário, para que seu número de telefone ainda esteja protegido mesmo quando responder a uma atualização de canal.

Este recurso finalmente adicionará importantes recursos de discussão aos canais, fornecendo aos usuários uma ferramenta adicional para interagir com outros seguidores e com o conteúdo com o qual estão interagindo. Essa interatividade adicional poderá tornar os canais do WhatsApp mais interessantes para os usuários, ajudando-os a se manterem informados e envolvidos com os assuntos de seu interesse.

Com essas melhorias, os seguidores poderão participar ativamente das conversas do canal, compartilhando seus pensamentos e opiniões, tornando-o um novo local onde poderão falar sobre o conteúdo do canal.