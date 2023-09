Windsor OFERECE EMPREGOS no RJ e DF; Envie o seu currículo!

A Windsor, famosa rede que está entre os maiores grupos hoteleiros independentes do país, com unidades no Rio de Janeiro e em Brasília, está contratando novos colaboradores no mercado. Isto é, caso esteja na busca por um novo emprego, verifique quais são algumas das opções:

Gerente de Alimentos e Bebidas – Brasília – DF – Entretenimento;

Técnico (a) de Manutenção (Marcenaria) – Brasília – DF – Hotelaria;

Coordenador (a) Operacional de Eventos JR – Rio de Janeiro – RJ – Hotelaria;

Ajudante de Confeitaria – Rio de Janeiro – RJ – Confeitaria.

Mais sobre a Windsor

Falando um pouco mais sobre a Windsor, é importante ressaltar que, há 36 anos no mercado brasileiro, a rede possui hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros independentes do país, a empresa possui 15 unidades no Rio de Janeiro, localizadas em Copacabana, Flamengo, Barra da Tijuca e Centro, além de dois hotéis em Brasília.

A Rede ainda conta com o Centro de Convenções & Hotéis Windsor, o maior centro de hotéis e eventos da capital fluminense, onde estão o Windsor Barra, Windsor Oceânico, além do Centro de Convenções. O espaço tem 23 mil m², com 90 salões multiuso, a maior plenária comporta até 2.500 pessoas. Sem falar da capacidade de atender a um público flutuante de até sete mil pessoas. Como reconhecimento por excelência em hospedagem, figura também em premiações nacionais e internacionais.

Como efetivar a sua inscrição?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) você confere os prazos e mais detalhes.

Para ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!