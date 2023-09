Wiz Khalifa entusiasmado com o show da diligência e planeja entregar os maiores sucessos

O festival Stagecoach está se preparando para sua edição de 2024 com alguns dos maiores artistas da música country – Morgan Wallen , Miranda Lambert , Igreja Érica … mas também destaca atos fora do gênero, incluindo Wiz Khalifa e todos os seus sucessos do hip hop!!!

Fontes ligadas ao Wiz disseram ao TMZ Hip Hop que não houve hesitação em assumir o show do Stagecoach… fomos informados de que ele planeja trazer seu “show incrível cheio de sucessos” e presença de palco e está “animado” por estar no grande companhia de tantas estrelas da música.

O rapper de “Black & Yellow” está saindo de uma turnê de verão com Snoop Dogge eles até representaram na comemoração dos 50 anos do Hip Hop em Nova York… ele está mais do que preparado para enfrentar o deserto do Índio para os fãs country.