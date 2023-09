Wizard ABRE VAGAS em QUATRO REGIÕES do Brasil

A Wizard, famosa rede no segmento de ensino de idiomas do mundo e líder no mercado brasileiro, está com ótimos cargos abertos em várias partes do país. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a instituição, confira quais são os cargos disponíveis:

Consultor (a) de Vendas – Maringá – PR – Venda Interna;

Assessor Comercial – Cachoeirinha – RS – Venda Interna;

Supervisor (a) Comercial – Curso de Idiomas – Rio de Janeiro – RJ – Venda Interna;

Auxiliar de Cozinha – Curitiba – PR – Cozinha;

Professor – Alemão – Parnamirim – RN – Administração Escolar, Pedagogia;

Professor de Inglês – English Teacher – Suzano e Mogi Das Cruzes – SP – Efetivo;

Instrutor (a) de Inglês – São José – SC – Língua Estrangeira;

Professor (a) de Inglês – Goiânia – GO – Língua Estrangeira;

Assistente Financeiro – Goiânia – GO – Finanças;

English Teacher – São Paulo – SP – Efetivo e presencial.

Mais sobre a Wizard

Sobre a Wizard, é interessante deixar claro que a rede conta com mais de 1.250 escolas no Brasil, além de unidades nos Estados Unidos, Japão, Costa Rica e Paraguai. A Wizard oferece cursos de oito idiomas (Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Português, Japonês e Chinês) e nas modalidades Class, Way, Plus, Vip, In Company e Education center.

As escolas representam uma excelente oportunidade para aqueles que querem investir em um novo negócio. Além de contar com uma metodologia de ensino simples e de fácil gerenciamento por parte do franqueado, a rede oferece ao empreendedor todo o apoio necessário para seu desenvolvimento, como estruturação do imóvel e apoio de marketing.

Como enviar o seu currículo?

Bom, agora que as vagas da Wizard já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

