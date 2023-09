WNBA Rookie of the Year: Quem será o WNBA Rookie of the Year nesta temporada?

Aliá Boston sempre foi esperado que fosse a escolha geral nº 1 em 2023 WNBA Draft, mas sua impressionante temporada de estreia superou as expectativas. Boston não é apenas a melhor entre sua turma de novatos, mas também está montando uma das melhores temporadas de estreia de todos os tempos.

Em 33 jogos, as médias do Boston lideram WNBA novatos em quase todas as categorias e também estão entre os melhores da liga. Ela está contribuindo com 14,7 pontos por jogo e 8,2 rebotes por jogo para o Febre Indianaao mesmo tempo que lidera toda a liga em porcentagem de arremessos de campo com 59,9%.

Apesar de ser uma novata, Boston já recebeu muitos elogios de seus companheiros e treinadores. “Você não saberia que ela é uma novata. Ela é polida em tudo o que faz. Ela é uma profissional”, disse o guarda All-Star e companheiro de equipe do Fever. Kelsey Mitchell. “Ela já tem uma aparência profissional e está apenas começando. Estou orgulhoso dela.”

BostonA temporada de estreia de foi histórica. Ela se tornou a primeira jogadora na história da WNBA a ter média de 15 pontos por jogo e 60% de arremessos em 20 jogos na carreira.

Ela também é a sexta jogadora nas últimas duas décadas a somar 300 pontos e 150 rebotes em 20 jogos, juntando-se a nomes como A’ja Wilson, Breanna Stewart e Candace Parker.

Seu treinador elogia seu comprometimento

“Eu sabia que ela era especial, mas ela superou isso”, disse o treinador do primeiro ano do Fever Lados Christy. “Ela absorve tudo, conversa com todos os treinadores, assiste vídeos com todos os treinadores, faz as melhores perguntas.”

Boston foi nomeada Estreante do Mês em maio e junho, e em julho, ela se tornou a jogadora mais jovem a começar em um Jogo All-Star da WNBA. “Não quero parecer que estou sendo arrogante, mas espero grandeza”, disse Boston logo após ser nomeado o oitavo estreante titular do All-Star Game na história da WNBA. “Grandeza é apenas ser fiel a quem você é, mas também trabalhar duro para atingir os objetivos.”

O desempenho impressionante do Boston não passou despercebido aos outros treinadores da liga. “Ela vai ser ótima”, disse Ases de Las Vegas treinador Becky Hammon após o jogo All-Star. “Já é o que acho que Coach Sides fez em Indiana, a cultura e tudo o que ela está tentando construir lá, e eles têm uma peça central. Literalmente, uma peça central.”