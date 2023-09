Woody Allen chama o cancelamento de cultura de bobagem e considera aposentadoria

Woody Allen diz que não se considera “cancelado” após acusações de abuso sexual feitas por sua filha adotiva – mas diz que pode acabar com isso no mundo do cinema.

O famoso e polêmico cineasta está no Festival de Cinema de Veneza, onde estreia seu mais recente projeto – “Coup de chance” – e enquanto estava lá… ele deu uma ampla entrevista com Variedadeno qual abordou uma série de tópicos, incluindo a questão da cultura do cancelamento.

“Tive muita sorte” – #GolpeDeChance o diretor Woody Allen fala sobre sua boa sorte na vida durante uma coletiva de imprensa no Festival Internacional de Cinema de Veneza (Imagem: Divulgação)@la_Biennale) pic.twitter.com/lz58KCFQCS -AP Entertainment (@APEntertainment) 4 de setembro de 2023

O entrevistador pergunta se ele sente que foi cancelado, e ele respondeu assim: “Eu sinto que se você for cancelado, esta é a cultura pela qual ser cancelado. não pense nisso. Não sei o que significa ser cancelado. Sei que ao longo dos anos tudo tem sido igual para mim.

Woody acrescenta: “Eu faço meus filmes. O que mudou foi a apresentação dos filmes. , sai. A diferença não é a cultura do cancelamento. A diferença é a forma como eles apresentam os filmes. É essa a grande mudança. “

Claro, o que ele deixa de mencionar é que seus filmes hoje em dia, em geral, não estão tendo grande distribuição aqui nos Estados Unidos – então, nesse aspecto, ele foi meio que cancelado.

Agora, sobre a questão do que Dylan Farrow tem vocês caras sobre ele — detalhado em um documento da HBO aquele Woody rotulado como ficção – ele basicamente ignorou aqui nesta entrevista mais uma vez… apontando que o assunto havia sido minuciosamente investigado na época e não deu em nada.

Ele acrescenta: “O fato de persistir sempre me faz pensar que talvez as pessoas gostem da ideia de que isso persista. Você sabe, talvez haja algo atraente para as pessoas. Mas por quê?”

Toda essa saga estava presente na mente das pessoas em Veneza… evidenciada pelo facto de manifestantes terem aparecido para denunciar a presença de Woody e a exibição do seu filme francês. No entanto, ele está sendo exibido agora – com WA na frente e no centro e bem arrumado.

De qualquer forma, há mais endereços de Woody nesta reunião… incluindo a perspectiva de se aposentar, algo que ele havia sugerido há cerca de um ano – apenas para voltar atrás.

Agora, ele parece um pouco mais sério sobre isso – explicando: “Tenho tantas ideias para filmes que ficaria tentado a fazê-lo, se fosse fácil de financiar. Mas, além disso, não sei se tenho condições mesma vontade de sair e gastar muito tempo arrecadando dinheiro.”

“Coup de chance” é o 50º filme de Woody… mas foi feito na França, e resta saber se o cara tem muito futuro na estreia de filmes americanos para um público mais amplo aqui.