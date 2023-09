Writers Guild of America comemora resolução quando a greve de quase cinco meses chega ao fim oficialmente

Adepois de 148 dias, o Greve do Writers Guild of America (WGA) chegou oficialmente ao fim. O WGA Oeste diretoria e conselho do WGA Leste votou por unanimidade pelo levantamento da ordem de greve na terça-feira, após uma tentativa de acordo sobre um novo contrato com o Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP). Isso significa que os redatores poderão voltar ao trabalho a partir de quarta-feira, antes mesmo da votação final de ratificação.

A votação de ratificação será realizada de 2 a 2 de outubro. 9, com reuniões de membros ocorrendo em ambas as costas esta semana pessoalmente e em Ampliação para discutir os detalhes do contrato. O comité de negociação do WGA deu um endosso entusiástico ao contrato e espera-se que seja facilmente ratificado pelos membros cansados ​​da greve.

O acordo inclui ganhos em remuneração, uma nova exigência de níveis mínimos de pessoal nas salas de roteiristas de TV, melhorias nas condições de pagamento para roteiristas e proteções para o uso de inteligência artificial no processo de escrita. A WGA divulgou o contrato completo de 94 páginas e um resumo dos novos termos.

De acordo com o acordo da guilda, a IA não pode escrever ou reescrever material literário, e o material gerado pela IA não será considerado material de origem no âmbito do MBA, o que significa que o material gerado pela IA não pode ser usado para minar o crédito ou direitos separados de um escritor.

“Podemos dizer, com grande orgulho, que este acordo é excepcional – com ganhos significativos e protecções para escritores em todos os sectores dos membros”, disse a WGA num comunicado anunciando o acordo provisório no domingo.

O novo acordo é de três anos

A decisão unânime de encerrar a greve ocorre dois dias depois que os roteiristas e os estúdios de Hollywood concluíram com sucesso as negociações para um novo acordo de três anos em 24 de setembro. Após uma maratona de negociações, os dois lados conseguiram encontrar compromissos sobre os principais pontos de discórdia, incluindo IA generativa no processo criativo, requisitos mínimos de pessoal para salas de redatores e resíduos de streaming.

A votação do WGA para encerrar a ordem de greve põe fim oficial à paralisação do trabalho, que ainda estava em vigor no domingo, quando o WGA disse aos membros: “Para ser claro, ninguém deve retornar ao trabalho até que seja especificamente autorizado pelo Guild. … Ainda estamos em greve até então. Mas estamos, a partir de hoje, suspendendo os piquetes do WGA. Em vez disso, se você puder, encorajamos você a se juntar aos piquetes SAG-AFTRA esta semana. “

O SAG-AFTRA ainda está em piquete contra a AMPTP, aguardando a sua vez de regressar à mesa de negociações no meio da sua greve de 75 dias.