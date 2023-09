XFL e USFL se fundirão, criando uma nova e emocionante liga de futebol de primavera

Tele XFL e USFL anunciaram sua intenção de se fundir, reunindo duas das ligas de futebol de primavera mais emocionantes dos Estados Unidos. Embora alguns possam presumir rapidamente que isso significa que uma fusão completa é iminente, as duas ligas foram rápidas em esclarecer que se trata apenas de uma intenção de fusão.

“Sujeito às aprovações regulatórias habituais e se a transação for consumada, a nova liga estabelecerá as melhores operações da categoria com base nas temporadas mais recentes de ambas as ligas”, disseram as ligas em comunicado conjunto.

“Esta combinação histórica irá ancorar o futebol profissional de primavera com capacidades e recursos substanciais para garantir o crescimento futuro e continuar a melhorar o desenvolvimento coletivo de jogadores, treinadores e funcionários que estão se unindo.”

Embora este anúncio seja certamente emocionante para os fãs de ambas as ligas, ainda há muitos detalhes a serem resolvidos. Por exemplo, não está claro quem será o dono da nova liga, quantas equipas terá e quem irá transmitir os seus jogos pela televisão.

Apesar destas incertezas, ambas as ligas estão optimistas quanto às possibilidades que esta fusão poderá trazer. “Estamos entusiasmados por unir forças com a XFL e criar uma nova liga que será ainda melhor do que a soma das suas partes”, disse CEO da USFL, Brian Woods.

“Acreditamos que esta fusão nos fornecerá os recursos e capacidades que precisamos para levar o nosso jogo ao próximo nível e fornecer aos fãs um produto ainda mais emocionante e divertido.”

Eles querem criar uma liga de futebol de primavera forte

Presidente da XFL, Jeffrey Pollack ecoou esses sentimentos, dizendo: “Sempre acreditamos no potencial do futebol de primavera como um complemento à NFL e estamos entusiasmados por unir forças com a USFL para criar uma nova liga que será uma verdadeira vitrine para os melhores talentos no jogo.”

Embora ainda haja muito a ser determinado sobre esta nova liga, tanto o XFL e USFL estão empenhados em trabalhar juntos para criar um produto que seja ao mesmo tempo divertido e competitivo. Como observaram na declaração conjunta: “Mais detalhes sobre a nova liga serão anunciados posteriormente”. Os fãs de ambas as ligas estarão, sem dúvida, aguardando ansiosamente esses anúncios, pois estão ansiosos para ver o que esta nova parceria trará.