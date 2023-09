Yaroslav Amosov x Jason Jackson, Sergio Pettis x Patchy Mix título duplo definido para Bellator 301

O card principal do Bellator 301 é definido com um quarteto de lutas significativas, encabeçadas por uma partida dupla de campeonato.

No topo do ranking está o invicto campeão meio-médio Yaroslav Amosov (27-0), que coloca seu título em jogo contra o crescente Jason Jackson (16-4) na luta principal. No co-evento principal, o campeão peso galo Sergio Pettis (23-5) enfrenta o vencedor do Grande Prêmio e campeão interino Patchy Mix (18-1) em uma luta de unificação do título muito aguardada.

Completando o card principal está uma semifinal do Grande Prêmio dos leves entre Patricky Pitbull (25-11) e Alexander Shabliy (23-3), além de uma revanche no peso galo entre os rivais Raufeon Stots (19-2) e Danny Sabatello (14- 3).

Ariel Helwani, do MMA Fighting, deu a notícia das quatro lutas no episódio de quarta-feira do A hora do MMA.

O Bellator 301 acontece no dia 17 de novembro na Wintrust Arena, em Chicago. O card principal vai ao ar ao vivo no Showtime.

Amosov, 29, é um dos talentos mais brilhantes do Bellator. Classificado como o sexto meio-médio do mundo no MMA Fighting, o campeão ucraniano está com um perfeito 8-0 desde que ingressou na promoção em 2018, conquistando vitórias sobre Logan Storley (x2), Douglas Lima, Ed Ruth e muito mais.

Jackson, 32 anos, segue uma sequência de seis vitórias consecutivas em sua primeira disputa pelo título do Bellator, impulsionado por vitórias sobre Lima, Benson Henderson, Neiman Gracie e Paul Daley.

Pettis, de 30 anos, venceu todas as cinco participações no Bellator desde que saiu do UFC com uma vitória em 2019. O nativo de Milwaukee, que ocupa a 6ª posição do mundo no ranking peso galo do MMA Fighting, conquistou o cinturão com uma vitória sobre Juan. Archuleta defendeu-o duas vezes com atuações impressionantes sobre Kyoji Horiguchi e Patricio Pitbull.

Mix, 30, também venceu cinco lutas consecutivas na jaula do Bellator, com destaque para uma corrida de três lutas sobre Horiguchi, Magomed Magomedov e Stots que o levou a vencer o Grande Prêmio dos meio-médios de US$ 1 milhão do Bellator e conquistar o título interino. Natural de Nova York, Mix é o quinto peso galo do MMA Fighting no mundo.