Yevgeny Prigozhin ainda está vivo e escondido na Venezuela, afirma-se

Evgeny Prigozhinlíder do grupo Wagner, está vivo e em uma ilha da Venezuela, segundo o Daily Mail.

O artigo é baseado em informações fornecidas pelo analista político russo Dr. Valery Solovey quem afirma isso Prigozhin está passando na Ilha Margarita.

O relato do Daily Mail é contrariado por informações oficiais do governo russo, que afirma que Prigozhin morreu em um acidente de avião em agosto de 2023. O governo russo apresentou evidências de DNA que supostamente confirmam a morte de Prigozhin, mas essas evidências foram questionadas por alguns especialistas.

Versão de Solovey

“Ele está na Venezuela… Pelo que eu sei, ele está em uma ilha chamada Margarita….Evgeny Prigozhin foi avisado sobre seu assassinato… que seu avião seria destruído”, disse ele. Ele alegou que um acordo foi fechado envolvendo Coloque em e seu chefe de segurança presidencial, Nikolai Patrushevsecretário do Conselho de Segurança Russo.

“Eles desenvolveram o truque que observamos. Quando os principais comandantes de Wagner morreram, Evgeny Prigozhin permaneceu vivo e bem. Concordaram em cooperar numa situação crítica”, sublinhou.

Isso significa que Prigozhin permanece escondido por enquanto. “Até 5.000 mercenários poderiam estar sob Prigozhiné o controle. Supõe-se que estes combatentes serão usados ​​como esquadrão da morte, para se livrar daqueles que tentarão resistir”, continuou.

A Venezuela é um aliado próximo da Rússia e PrigozhinA presença da Rússia no país pode indicar que a Rússia está a tentar expandir a sua influência na América Latina.

A agência de inteligência militar GUR da Ucrânia disse esta semana que poderia confirmar a morte do comandante militar Wagner Dmitri Utkin53, e outras figuras do exército mercenário na queda da aeronave Embraer Legacy 600 na região de Tver, mas se recusou a fazê-lo no caso de Prigozhin.