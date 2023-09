Zac Efron fotografado com seu irmão mostrando um físico incrível

Zac Efron passou por uma mudança completa desde o líder de torcida que o conhecemos, com o ator exibindo um físico bastante sensacional.

Em uma postagem no Instagram compartilhada pelo ator, ele está ao lado de seu irmão durante um passeio de barco em família, com os dois irmãos sem camisa, exibindo mais embalagens de seis cervejas do que você pode encontrar em uma loja local sem licença.

Dylan é o mais novo dos irmãos, com Zac completando 35 anos este ano, e está claro que ambos compartilham bons genes.

Enquanto a primeira imagem era dos dois irmãos lado a lado, a próxima era Zac voltando para o barco depois de um mergulho refrescante na água.

O físico de Zac Efron está no próximo filme de Von Erich

Há um método na incrível mudança física de Efron, com o ator tendo sido forçado a fazê-lo para um papel que deverá interpretar em 2024.

Com o Hollywood greve em andamento, não está claro quando o filme será lançado, embora uma foto teaser de julho tenha sugerido que os fãs podem não ter que esperar até o ano novo.

‘The Iron Claw’ acompanhará a ascensão dramática e a queda comovente da família Von Erich, que era uma dinastia de lutadores todos parentes.

Tal talento dentro de uma família é raro e, tendo começado para valer na década de 1960, os Von Erichs foram populares até a década de 1980.

Porém, eram uma família torturada pela tragédia, pois apenas um dos seis irmãos Von Erich ainda está vivo.

Zac Efron interpretará Kevin von Ericho último sobrevivente dos seis filhos, no que é considerado um filme emocionante.

Para contextualizar isto, o pai de todos os seis rapazes, Fritz Von Erich, morreu aos 68 anos, mas quando o fez, já tinha sobrevivido a cinco dos seus seis filhos.