Zach Bryan aplaudido pela Associação Nacional de Polícia por se desculpar após a prisão

Smith não está sozinha aqui – ela diz que outros policiais com quem conversou estão sentindo a mesma coisa. O pedido de desculpas de Zach .

De acordo com Smith, não é incomum que os policiais encontrem pessoas com uma atitude correta, semelhante a Bryan. Mas ela está grata por uma celebridade com o status de Bryan estar mostrando que não há problema em admitir a culpa e dizer que apoia a polícia.