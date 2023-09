Zach Wilson e seus fantasmas contra os famintos Cowboys sem Aaron Rodgers

A fixação de alto perfil contra o Dallas Cowboyse faltando homem estrela Aaron Rodgersé a oportunidade perfeita para Zach Wilson para mostrar do que ele é capaz Jatos de Nova York.

Desde que foi convocado em 2021, Wilson mostrou lampejos de brilhantismo, mas também tem lutado com consistência e agora está caminhando para uma terceira temporada.

Em 2021, Wilson arremessou 2.334 jardas, 13 touchdowns e 11 interceptações, completando 55,6% de seus passes.

As estatísticas de Wilson não foram impressionantes, mas ele mostrou algum potencial, foi capaz de fazer grandes jogadas no campo e foi evasivo no bolso.

No entanto, Wilson também cometeu alguns erros caros em sua temporada de estreia, ao derrubar recebedores abertos e ser interceptado em momentos importantes.

Wilson também tinha tendência a segurar a bola por muito tempo, o que gerava sacks.

Sitake defende Wilson

Apesar das críticas WilsonEm boa forma, incluindo muitos fãs dos Jets, o técnico da BYU, Kalani Sitake, saiu para defendê-lo.

“Ele está começando a se parecer com o Zach que eu conheço e a atuar dessa maneira”, disse Sitake ao The Post.

“Eu sei de uma coisa: com apoio, amor e crença, esse garoto vai florescer. Eu o vi fazer isso.

“Eu sei que tem muita gente criticando ele. Só vou te dizer, dê uma chance ao garoto, cara.

“Ele é talentoso, é talentoso. Ele precisa de orientação e precisa de crença e confiança, e prometo que ele cumprirá.”

Jatos vs Cowboys

O Jatos de Nova York viajar para assumir Dallas Cowboys na Semana 2 da temporada de 2023 da NFL, e os Cowboys são favorecidos por 9,5 pontos, mas os Jets são um time jovem em ascensão.

A defesa dos Jets é liderada pelo linebacker CJ Mosley E segurança Jordan Whiteheadenquanto os Jets também têm um grupo talentoso de jovens atacantes defensivos, incluindo Carl Lawson e Quinnen Williams.

Os Cowboys são liderados pelo quarterback Dak Prescottque é um dos melhores zagueiros da NFL.

Ele também está cercado por um grupo talentoso de armas ofensivas, incluindo wide receivers CeeDee Lamb e Michael Gallupe correndo de volta Ezequiel Elliott.