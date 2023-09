Zak Bagans convida Adele para um tour VIP gratuito pelo Museu Assombrado e Séance

Adele manifestou curiosidade sobre este fim de semana Zak Bagans ‘ museu assombrado no deserto – e o cara a ouviu em alto e bom som, porque ele quer que ela passe por aqui para gritar ou dois… por conta da casa!

A estrela de “Ghost Adventures”, que é famosa por ser obcecada por todas as coisas paranormais, ouviu Adele conversando com o público sobre seu Museu Assombrado na área de Las Vegas durante um de seus recentes shows de residência… e ele está emocionado com sua curiosidade.