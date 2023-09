Zayn Malik comemora o terceiro aniversário de Khai: Obrigado por todo o amor que você traz à minha vida

Zayn Malik marcou sua filha Khaianiversário do terceiro aniversário com um vislumbre raro e comovente da celebração. Nas fotos vemos Malikque divide sua filha com seu ex-companheiro Gigi Hadid, participando ativamente da alegre ocasião. Ele é mostrado ajudando sua aniversariante a abrir os presentes, tornando-o um momento memorável.

“Feliz aniversário para meu tudo, você é a alma mais incrível que já conheci”, ele postou no Instagram na quinta-feira.

“Cada dia que passo com você é uma bênção que aprecio além das palavras. 3 já!! Para onde foi esse tempo?

“Minha linda garotinha, eu não poderia viver sem você, obrigado por todo o amor que você traz para minha vida.”

Imagens adicionais da celebração mostram as delícias preparadas para Khaié um dia especial. Entre eles está um bolo com tema “Frozen” e outro confeito colorido adornado com Skittles.

Num esforço para manter alguma privacidade para sua filha, a estrela pop britânica, de 30 anos, optou por fazer uma cobertura Khairosto com um emoji de floco de neve nas fotos.

Hadid e Zayn Malik eram um dos casais de celebridades mais conhecidos antes de decidirem se separar em 2021.