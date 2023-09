Zverev e o slogan nazista: sou alemão, mas não temos orgulho desta parte da nossa história

Alexandre Zverevde origem russa, mas natural de Hamburgo e, portanto, alemão de passaporte, esteve envolvido num incidente durante o quarto set do Aberto dos EUA jogo das oitavas de final contra Jannik Pecador que ele provavelmente não estava esperando.

O jovem de 26 anos explicou o que o levou a falar com o árbitro James Keothavong depois de ouvir um slogan nazista de um fã no meio da multidão.

“Ele começou a cantar o hino de Hitler que existia naquela época. Era ‘Deutschland Uber Alles’ e foi um pouco demais”, disse Zverev.

“Mas acho que ele estava envolvido na partida há muito tempo. Não me importo, adoro quando os torcedores falam alto, adoro quando os torcedores ficam emocionados.

“Mas acho que sendo alemão e não tendo muito orgulho dessa história, não é realmente uma coisa boa de se fazer e acho que ele sentado em uma das primeiras filas, acho que muitas pessoas ouviram isso.

“Então, se eu simplesmente não reagir, acho que é ruim da minha parte.”

A segurança do torneio foi rápida em localizar o torcedor antes de escoltá-lo para fora do Arthur Ashe Center.

Dois quartas de final faltam ao treino

Após a partida de quatro horas e 41 minutos Zverev decidiu não treinar na terça para economizar forças para as quartas de final de quarta com Carlos Alcaraz. O jogador de Múrcia também se hospedou no hotel para tratamento com seu fisioterapeuta Juanjo Moreno.

Os organizadores agendaram a partida para o final da sessão noturna de quarta-feira e, portanto, no horário nobre dos Estados Unidos.