1 MILHÃO! Moeda de 5 centavos do CRUZADO é caçada por colecionadores

Nem todo mundo sabe, mas o ato de encontrar uma moeda antiga pode significar muito dinheiro no bolso. Ao menos é o que dizem os colecionadores. De acordo com estes especialistas, o Brasil conta com várias peças valiosas ainda em circulação. Como boa parte da população sequer sabe que estes itens são valiosos, muitas vezes eles caem no esquecimento.

Mas o processo de procura por uma moeda rara não é tão simples. O cidadão precisa ter algumas informações importantes em mente antes de sair por aí buscando o seu pequeno tesouro. De acordo com colecionadores, cada moeda tem o seu próprio valor, e eles variam de acordo com uma série de pontos como tiragem, idade e até mesmo o grau de conservação.

Moedas do plano cruzado

Especificamente neste artigo, vamos falar sobre duas moedas antigas consideradas muito valiosas por boa parte dos colecionadores. Estamos falando da peça de 5 centavos de 1986, e a moeda de 5 cruzados, também de 1986. São itens que distribuídos na época do Plano Cruzado.

Quanto valem estas moedas

Como dito, cada moeda possui um valor específico de acordo com as suas características. No quadro abaixo, é possível identificar os preços mais atualizados pagos pela moeda de 5 cruzados do ano de 1986.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 0,50 R$ 1,50 R$ 10

No caso da moeda de 5 cruzados do ano de 1986, a raridade não está na peça em si, mas nos erros que ela pode contar. Veja abaixo.

Moeda de 5 cruzados de 1986 invertida 180º – R$ 110;

Moeda de 5 cruzados de 1986 horizontal 90º – R$ 70;

Moeda de 5 cruzados de 1986 cunho marcado – R$ 20;

Moeda de 5 cruzados de 1986 com a palavra Brasil descrita no reverso – R$ 50

Moeda de 5 cruzados de 1986 batida dupla – R$ 50.



5 centavos de 1986

Agora vamos para a segunda moeda citada neste artigo: a peça de 5 centavos do ano de 1986, que também fez parte do Plano Cruzado do ex-presidente José Sarney.

No quadro abaixo, você pode conferir os valores cobrados por esta moeda, considerando que ele esteja em seu estado natural, ou seja, sem erros de cunhagem. Os patamares apresentados já consideram o catálogo mais atualizado dos anos de 2023/2024.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 7 R$ 15

Estas classificações levam em consideração o estado de conservação da moeda. Na prática, quanto mais conservada a peça estiver, maior será o valor da mesma. A Flor de cunho, por exemplo, é o estado mais perfeito, quando se reconhece que a peça não foi movimentada e ainda está em perfeito estado.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

Valor

O preço de uma moeda rara varia não apenas de acordo com a idade da peça, mas com uma série de outras variáveis. Em regra geral, quando menos moedas daquele determinado tipo está em circulação, mais valiosa ela é.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, explicou Bruno Pellizzari, que é vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira, em entrevista à CNN Brasil.