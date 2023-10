10 ferramentas do Google para empresas e como usar em sua rotina

Hoje, existem várias ferramentas do Google para empresas, que podem ajudar a melhorar seus processos corporativos. Dessa maneira, é essencial entender de que forma elas podem se aplicar em seu negócio e otimizar sua rotina de atividades.

Então, se você quer potencializar seu negócio usando plataformas repletas de benefícios, descubra quais as principais ao longo deste conteúdo. Assim, você fica por dentro das principais tendências do mercado, não deixe de conferir.

Como o Google pode ajudar sua empresa?

Atualmente, o Google possui uma vertente de produtos que são focados para as empresas. Dessa maneira, a intenção com essas plataformas é agregar conteúdos de valor em diferentes frentes corporativas, como:

Ajudar na produtividade da empresa;

Organizar arquivos, processos e etapas de trabalho;

Gerenciar seus compromissos e apontamentos;

Fortalecer sua marca no mercado;

Analisar resultados e principais tendências;

Criar notas e lembretes para o dia a dia.

Além disso, existem várias outras ferramentas que são feitas exatamente para impulsionar suas empresa, oferecer melhores resultados e alcançar o sucesso corporativo. Nesse aspecto, o Google possui vários recursos excelentes.

Leia Mais: Como usar o Google Drive? Aprenda as melhores ferramentas do armazenamento em nuvem

10 ferramentas do Google para empresas

Portanto, se você quer mesmo impulsionar o seu negócio, separamos 10 ferramentas essenciais que todo empreendedor precisa conhecer. Aproveite para continuar acompanhando este conteúdo e descobrir como funcionam e onde encontrar cada uma.



Você também pode gostar:

1.Google Forms

Uma das ferramentas do Google para empresas é o Forms, que funciona como um formulário online. Assim, você pode personalizar as perguntas e enviar o link para seus fornecedores, clientes e colaboradores responderem pesquisas.

Além disso, ele compila todos os resultados em uma planilha, onde você pode utilizar gráficos, tabelas e várias formas de visualização para interpretar as respostas. Ainda, é possível criar vários tipos de formulários diferentes, e tudo de forma bem simples.

2.Google Drive – ferramentas do Google para empresas

Para manter os arquivos sempre organizados e acessíveis, o Google Drive é a ferramenta de armazenamento em nuvem da plataforma. Dessa maneira, você consegue manter toda sua base de dados disponível quando e onde quiser.

Outro ponto positivo dessa ferramenta é a possibilidade de vários usuários acessarem ao mesmo tempo. Por isso, você pode incluir essa plataforma em seus processos e utilizar para deixar as etapas operacionais ainda mais simples e rápidas, sem perder dados.

3.Documentos Google

Funcionando mais ou menos como o Pacote Office, o Documentos Google é uma sequência de ferramentas para empresas bem diversa. Ele contém editores de texto, planilhas, apresentações e muito mais, como por exemplo:

Google Docs: crie e edite textos, utilize traduções e digitação por voz.

crie e edite textos, utilize traduções e digitação por voz. Google Sheets: elabore planilhas com fórmulas, gráficos e muito mais;

elabore planilhas com fórmulas, gráficos e muito mais; Google Apresentações: crie slides e conjuntos de apresentações.

Dessa maneira, todos as ferramentas possuem compartilhamento online, onde você e sua equipe podem trabalhar juntos. Além disso, é possível compartilhar, editar, criar comentários e deixar totalmente funcional para a organização de seus documentos e atividades.

4.Alertas do Google – ferramentas do Google para empresas

Se você está buscando por termos específicos na internet, com certeza não quer perder tempo tendo que fazer esse processo toda hora. Portanto, o Google Alertas oferece uma possibilidade de marcar alertas para encontrar esses conteúdos mais fácil.

Então, você pode ativar os alertas, com base nos principais termos de pesquisa que quer encontrar. Dessa maneira, toda vez que um resultado relevante menciona o que você busca, seu e-mail receberá uma notificação anunciando onde e quando o termo apareceu.

5.Google Meu Negócio

O Meu Negócio é outra das ferramentas do Google para empresas se posicionarem de forma digital. Assim, é possível criar um card corporativo, onde você situa sua companhia na internet e pode começar a aproveitar algumas funções:

Recebimento de depoimentos;

Avaliações públicas de serviços;

Card aparecendo na página inicial;

Entrada nos buscadores do Google.

Além disso, existem várias outras vantagens para aumentar a visibilidade do seu negócio usando essa plataforma. Dessa maneira, sua empresa pode ser encontrada no meio digital, e com isso gerar mais vendas e maior faturamento.

Leia também: Melhores funções do Google Docs: como tornar seus documentos mais completos?

6.Trends – ferramentas do Google para empresas

Ainda, o Google Trends é uma ferramenta para análise de tendências mundiais ou dentro do seu país de origem, em tempo real. Tudo o que os usuários estão buscando no Google fica disponível, como alguns dados principais:

Principais tópicos de pesquisa dos usuários;

O que está sendo buscado no Google em tempo real;

Relatórios de busca por estado e maiores incidências;

Dados de aumento de procura por termos;

Possíveis tendências de tópicos;

Produtos e serviços em alta.

Com isso, é possível traçar um perfil de tendências para abordagens dentro de sua empresa. Se você possui um site ou blog, pode encontrar os principais conteúdos para aproveitar e gerar mais tráfego orgânico, o que resulta em mais vendas.

7.Google Meet

Para reuniões em grupo, também existem ferramentas do Google para empresas, como o Meet. Assim, essa é uma plataforma que permite a criação e gerenciamento de reuniões online, através de videoconferência.

Por isso, se você precisar se reunir com seus colaboradores de forma remota, pode utilizar essa ferramenta. Ela possui uma versão gratuita, com encontros de uma hora para até 15 pessoas. A versão paga apresenta bem menos limitações e vários benefícios.

8.Google Keep

Para quem gosta de trabalhar com notas, o Google Keep é uma excelente opção para organizar suas atividades. Assim, ele trabalha com um sistema de lembretes que você pode elaborar por cores, prioridades e ainda possui integração com o Google Agenda.

Então, se você quiser inserir tarefas e depois se lembrar delas, pode usar as duas ferramentas combinadas para não deixar nada de fora. Portanto, com certeza vale a pena começar a se organizar utilizando essa plataforma onde e quando preferir.

9.Agenda – ferramentas do Google para empresas

O Google Agenda é outra ferramenta interessante, que pode facilitar a organização e cronograma da empresa. Ele cria um calendário de compromissos, onde você pode realizar várias ações e ter alguns benefícios, como por exemplo:

Lembretes no celular e computador com o horário;

Convidar outros participantes;

Integração com o Google Meet para reuniões;

Calendário organizado por dia, semana ou mês.

Além disso, o Google Agenda também possui maneiras de personalizar o calendário e catalogar os compromissos. Por isso, para se manter sempre com a organização em dia, vale a pena conhecer essa ferramenta e incorporar em sua empresa.

10.Google Ads

Então, outra das ferramentas do Google para empresas é o Ads, que funciona como um outdoor para seus produtos e serviços. Então, é possível utilizar propaganda tanto para impulsionar seus conteúdos, quanto receber anúncios de outras pessoas.

A parte mais legal dessa ferramenta, é a possibilidade de lucrar com a propaganda em seu site, blog ou página. Porém, é importante seguir uma lista de regras básicas que o Google propõe para fazer parte da versão paga dessa plataforma.

Por fim, se você gostou dessas sugestões de ferramentas para empresas e quer conhecer outras formas de dinamizar suas atividades, continue por aqui. Assim, separamos alguns conteúdos úteis para tornar sua rotina de trabalho mais eficaz e produtiva.