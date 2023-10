10 maneiras de consertar o ponto de acesso sem fio Q Link que não funciona

Virada para o “O ponto de acesso QLink não funciona” emitir? Os culpados comuns incluem software desatualizado, sinal fraco e configurações incorretas. Aqui está um instantâneo: Atualização de software: Certifique-se de que seu dispositivo esteja atualizado.

Certifique-se de que seu dispositivo esteja atualizado. Sinal de força: Verifique se você está em uma área de rede forte.

Verifique se você está em uma área de rede forte. Configurações: Verifique novamente se o seu ponto de acesso está ativado e configurado corretamente. Para um mergulho mais profundo e soluções detalhadas, explore o artigo completo abaixo. Coloque seu Hotspot QLink em funcionamento sem problemas!

No mundo de hoje, todos precisam da internet. No entanto, com o aumento dos preços da Internet e da electricidade, pode tornar-se bastante difícil para as famílias de baixos rendimentos fornecer ligações adequadas à Internet aos seus familiares. A este respeito, a Q Link Wireless fez um trabalho louvável. Q Link Wireless é a única empresa de telecomunicações na América do Norte que trouxe uma revolução no campo da conectividade à Internet. Porém, em meio a isso, muitos usuários começaram a reclamar que o hotspot sem fio Q Link não está funcionando.

Se o ponto de acesso Q Link não estiver funcionando, pode ser extremamente difícil para os usuários compartilharem a Internet com seus familiares. Além disso, se a pessoa estiver usando um PC ou laptop e não tiver acesso à banda larga, o hotspot é a única forma de fazer uso da internet. No entanto, se você também estiver enfrentando o mesmo problema, aqui está nosso guia para ajudá-lo a consertar o ponto de acesso sem fio Q Link que não funciona.

Por que o ponto de acesso sem fio Q Link não funciona?

Embora o Q Link Wireless tente fornecer velocidades de conexão à Internet e recursos sem fio apreciáveis, às vezes o ponto de acesso Q Link Wireless para de funcionar e isso causa problemas para muitos de seus usuários. No entanto, se você estiver enfrentando o mesmo problema, aqui estão alguns dos possíveis motivos que vale a pena procurar:

Interrupção do servidor: O motivo mais comum para o hotspot Q Link Wireless não funcionar é a interrupção do servidor. Como qualquer outro provedor de serviços de Internet, o Q Link também depende de servidores para fornecer serviços de Internet. Se algum servidor enfrentar algum problema, o hotspot Q Link Wireless para de funcionar.

Sem conexão com a Internet: Embora isso possa parecer semelhante a uma interrupção do servidor, não é. Se não houver conexão com a Internet disponível, você não poderá usar os serviços LTE, mesmo que os servidores estejam funcionando. Neste caso, basta entrar em contato com o atendimento ao cliente da Q Link e deixar que eles façam o trabalho pesado.

Compatibilidade do dispositivo: De acordo com o site oficial da Q-Link Wireless, nem todos os PCs e smartphones são compatíveis com o Q Link Wireless Hotspot. Infelizmente, eles não declararam nenhum hardware que seja totalmente compatível com o Q Link Wireless Hotspot.

De acordo com o site oficial da Q-Link Wireless, nem todos os PCs e smartphones são compatíveis com o Q Link Wireless Hotspot. Infelizmente, eles não declararam nenhum hardware que seja totalmente compatível com o Q Link Wireless Hotspot. Verifique seu plano: Q Link oferece planos diferentes e nem todos os planos permitem compartilhar dados com a ajuda do Hotspot. Se você não tiver certeza sobre seu plano, verifique o aplicativo Q Link para saber mais sobre ele.

Bem, esses são os motivos mais comuns para o Q Link Wireless Hotspot não funcionar. Se você estiver passando por algum desses problemas, este guia certamente o ajudará a corrigi-lo.

Como corrigir problemas de ponto de acesso sem fio QLink que não funciona

Se o ponto de acesso Q Link Wireless não estiver funcionando, você precisará fazer algumas coisas para garantir que seu ponto de acesso Q Link Wireless esteja instalado e funcionando. Porém, recomendamos que você não pule nenhuma etapa e continue seguindo o guia da mesma série.

1. Verifique os servidores sem fio Q Link

Se os servidores Q Link Wireless estiverem inativos, e muito menos o seu hotspot, sua internet também poderá não funcionar. Como qualquer outro serviço online, o Q Link Wireless também depende de seus servidores para fornecer conexão à Internet. Os servidores também estão presentes em diferentes locais e, se algum servidor sofrer uma interrupção, seu telefone não se conectará à torre de celular próxima.

Em vez disso, ele se conectará ao servidor distante, o que causará latência e, em seguida, lentidão na Internet. A melhor maneira de saber sobre isso é acessar a página Verificar status do Q Link para saber mais sobre o servidor e seus problemas.

2. Reinicie o seu dispositivo Hotspot

Dependendo do dispositivo Hotspot que você está usando, reinicie-o. Se estiver usando um telefone, você já sabe o que fazer. Caso uma simples reinicialização não ajude, você pode tentar uma reinicialização completa. Para smartphones, um hard reset pode ser feito pressionando e segurando o botão liga/desliga por 10 segundos seguidos para que ele reinicie sozinho.

A mesma coisa vale para PCs. Pressione e segure o botão liga/desliga por 10 segundos até ver o logotipo do fabricante. De qualquer forma, você também pode simplesmente desligar o PC e aguardar 5 minutos e ligá-lo novamente para verificar se ele consegue se conectar aos pontos de acesso ou não. Se você estiver enfrentando problemas ao conectar o ponto de acesso apenas ao seu PC, consulte este guia.

3. Redefinir configurações de rede

Se as correções acima não conseguiram corrigir o ponto de acesso Q Link Wireless que não funcionava, agora é hora de redefinir as configurações de rede. Às vezes, mudamos algumas coisas ou ajustamos configurações que não foram feitas para serem alteradas. Se você fez algo assim, redefinir as configurações de rede é uma opção viável. Dito isso, aqui estão as etapas para fazer isso:

No seu telefone, abra Configurações. Agora, role para baixo e toque em Configurações adicionais. Toque em Backup e redefinição. Agora clique em Redefinir configurações de rede. Dependendo do seu telefone, ele solicitará um Senha. Digite-o e clique em Reiniciar.

Lembre-se de que essas etapas podem variar de modelo para modelo de telefone. Se você não conseguir encontrar a redefinição de rede, basta pesquisar na janela Configurações e você a encontrará. Depois que sua rede for redefinida, tente ligar seu ponto de acesso e conectar um dispositivo para verificar se está funcionando ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

4. Verifique suas configurações de DNS

Hoje em dia, as pessoas experimentam coisas diferentes com DNS vendo YouTube Shorts e Instagram Reels. Embora não tenhamos certeza do conhecimento dessas pessoas, se você continuar acompanhando esses shorts e reels, seus dispositivos apresentarão muitos problemas. Se você acha que fez algo ao ver alguns rolos, alterar o DNS é basicamente o primeiro passo. Aqui estão as etapas para alterar o DNS:

No seu telefone, abra Configurações. Agora, role para baixo e toque em Conexão e compartilhamento. Clique em DNS privado. Agora, se estiver desligado, não há problema. No entanto, se estiver definido como DNS especificado, mude para Desligado ou Auto Posição.

É isso. Agora reinicie o telefone, ligue os dados e o hotspot e verifique se o hotspot sem fio Q Link está funcionando ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção. Vale lembrar que dependendo do modelo e da marca do seu telefone, o menu de configurações e os itens podem ser diferentes. Se você não encontrar nenhuma opção, basta procurar por DNS especificado.

5. Verifique o modo Hotspot

Atualmente, existem três tipos de modos WiFi disponíveis. O primeiro é o mais comum é 2,4 Ghz; o próximo é o mais moderno, 5 Ghz, e agora o mais recente é o WiFi 6E. Se você possui um telefone de última geração e está compartilhando um Hotspot com o WiFi 6, é possível que seja por isso que o hotspot sem fio Q Link não esteja funcionando.

Isso ocorre porque a maioria dos dispositivos tem 2,4 GHz e alguns dispositivos suportam 5 GHz. No momento, poucos dispositivos de última geração suportam WiFi 6 ou WiFi 6E. Se você estiver usando, certifique-se de mudar o canal para 2,4 Ghz ou 5 GHz. Além disso, de acordo com o site oficial do Q Link Wireless, nem todos os dispositivos são compatíveis com o Q Link Wireless. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, entre em contato com o suporte ao cliente Q Link.

Às vezes, toda a falha ocorre devido ao software em execução no seu telefone. Como você está usando o Q Link Wireless, presumimos que você não esteja usando um iPhone. Mesmo se você estiver usando um iPhone, atualizá-lo é absolutamente importante. Se você não atualizar seu telefone por muito tempo, muitas funções podem parar de funcionar como deveriam, junto com o ponto de acesso Q Link Wireless. Aqui estão as etapas para verificar se há atualizações:

Toque em Configurações para abri-lo. Agora, role para baixo e toque em Sobre o dispositivo. Toque em Atualização de software. Se uma atualização já estiver disponível, ela será marcada como 1 ou um ponto. Caso contrário, você pode tocar em Verificar atualizações.

Depois de tocar em verificar atualizações, seu telefone começará a verificar se uma atualização está disponível ou não. Se uma atualização estiver disponível, seu telefone fará o download e a instalará. Depois que tudo estiver feito, seu telefone será reiniciado e atualizado. Após este processo, ligue o seu Hotspot e verifique se o hotspot wireless Q Link está funcionando ou não.

Se nenhuma das correções acima funcionou para você até agora, é possível que o problema seja maior do que pensávamos ou esteja do lado do Q Link. Nesse caso, é do seu interesse entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente da Q Link Wireless e informá-los sobre o seu problema. Eles farão o possível para resolver o problema para você em um período de 7 dias. Até então, tenha paciência com eles.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar o ponto de acesso sem fio Q Link que não funciona. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, se você ainda tiver quaisquer dúvidas ou problemas, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

