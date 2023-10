O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, aborda diversas questões de história na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, no primeiro dia de aplicação do exame.

Mas, nós sabemos que não é possível estudar todos os conteúdos de história na reta final para o ENEM, uma vez que disciplina é longa e complexa.

Porém, é interessante que você aproveite as últimas semanas antes da prova do ENEM 2023 e estude os acontecimentos históricos abordados com maior frequência pelo exame. Caso você já tenha estudado esses assuntos ao longo do ano, é fundamental que você os revise antes da prova.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com os 10 principais eventos da História que você precisa conhecer para o ENEM. Vamos conferir!

As Cruzadas

As Cruzadas foram expedições militares cristãs que começaram no século XI e tinham como principal objetivo retomar Jerusalém, que havia sido dominada pelos muçulmanos.

Primeira Revolução Industrial

A Primeira Revolução Industrial começou na segunda metade do século XVIII, quando a Inglaterra sofreu mudanças em seu sistema de produção.

Os principais produtos produzidos durante a Revolução Industrial foram os tecidos. Dessa maneira, as principais matérias-primas utilizadas eram a lã e o algodão.



O início das Grandes Navegações

As Grandes Navegações foram expedições marítimas organizadas por países europeus a partir do final do século XV. O marco inicial do evento é o ano de 1492, quando Cristóvão Colombo chega no continente americano.

É importante ressaltar que Portugal foi pioneiro nas expedições marítimas devido ao processo precoce de formação do seu Estado nacional e à posição geográfica privilegiada do país na Europa.

A Revolução Francesa

No século XVIII, a França enfrentava uma grave crise econômica devido aos gastos excessivos dos monarcas franceses.

Em 1789, o povo e a burguesia decidiram lutar contra o governo absolutista de Luís XVI. No dia 14 de julho, acontece a Tomada da Bastilha, gerando como consequências a proclamação da República Francesa e o fim do Absolutismo no país.

A Reforma Protestante

O período conhecido como “Reforma Protestante” foi marcado por reformas na Igreja em diferentes partes do continente europeu.

Um dos principais movimentos da Reforma foi aquele de Martinho Lutero. Lutero criticou diversas práticas da Igreja da época e propôs uma série de transformações. O seu movimento ficou conhecido como “luteranismo”.

A Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial é muito abordada pela prova do ENEM. O conflito começou quando a Alemanha nazista decidiu invadir a Polônia, em setembro de 1939.

Diversos foram os países que participaram do conflito. Os dois grupos principais foram: os Aliados (Reino Unido, União Soviética, França e Estados Unidos) e o Eixo (Alemanha, Itália e Japão).

A colonização do Brasil

O Brasil Colônia teve início somente no ano 1530, trinta anos depois da chegada dos portugueses no Brasil, uma vez que a colonização portuguesa não começou logo após a chegada dos europeus.

Inicialmente, os portugueses estavam interessados somente no uso do Novo Mundo como ponte para as novas expedições às Índias. Porém, com o passar do tempo, o continente americano começou a ser visto como uma região de grande potencial econômico e para colonização.

Ao contrário de outras outros colonizadores europeus no continente americano, os portugueses optaram por um modelo de colonização baseado na exploração do pau-brasil e na instalação de feitorias ao longo da costa brasileira.

A Independência do Brasil

A Independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, quando o país se tornou oficialmente independente de Portugal.

Em um contexto conturbado, D. Pedro I foi para São Paulo em busca de mais apoio para o seu governo. No caminho para retornar para a capital, recebeu mais decretos vindos de Portugal, que queriam retirar a autonomia do monarca e do país.

Nesse contexto, no dia 07 de setembro, às margens do rio Ipiranga, D. Pedro bradou o grito: “Independência ou Morte”. O Brasil se tornou, então, um país independente.

A Guerra do Paraguai

Um dos acontecimentos mais marcantes do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870 e envolveu o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai.

Dentre os principais motivos que provocaram a Guerra do Paraguai, podemos destacar o imperialismo de Solano López, governante do Paraguai, e a luta pelo controle da Bacia do Prata.

O estopim do conflito aconteceu quando o Paraguai invadiu o estado do Mato Grosso. Com isso, a guerra teve início e o Uruguai e a Argentina decidiram lutar ao lado do Brasil.

O fim da escravidão no Brasil

Em 1850, após muita pressão estrangeira, o Brasil promulgou a lei Eusébio de Queirós, responsável por proibir ao tráfico de escravizados.

Apesar de a lei representar um avanço no processo de abolição, o fim da escravidão seria oficializado somente em 13 de maio de 1888.