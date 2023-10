11º BPM relata como foi a ação que culminou na prisão do suposto sequestrador de criança em Penedo

Após uma denúncia recebida pelo COPOM do 11º Batalhão neste sábado (7), indicando a localização do suspeito na região da Ponta Mofina, uma estrada de barro próximo a uma fazenda, a equipe da Força Tarefa, comandada pelo supervisor da guarnição, foi rapidamente mobilizada. Ao se aproximarem do local indicado, populares, em um ato de coragem, apontaram o exato paradeiro da criança e do sequestrador.

O suspeito, ao perceber a chegada das autoridades, tentou se esconder na densa vegetação do local. Segundo fontes do 11º Batalhão, “foram efetuados disparos de alerta após sinais de que o suspeito estaria armado”. A perseguição culminou na localização do meliante escondido sob a vegetação. O terreno acidentado e de difícil acesso exigiu a colaboração de um barqueiro local, que auxiliou as forças de segurança a alcançar e deter o suspeito.

Jennifer, por sua vez, estava visivelmente abalada, mas foi prontamente resgatada e atendida pelas autoridades. Posteriormente, a Polícia Civil e o Serviço de Inteligência foram acionados para dar seguimento às investigações e garantir que a justiça seja feita.

O site Boa Informação destaca a bravura e competência do 11º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas e reforça a importância da colaboração comunitária em momentos de crise.