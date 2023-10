18 órgãos encerram inscrições nesta sexta (13) com salários de até R$ 37.589,00

Os concursos públicos representam uma excelente oportunidade para quem deseja uma nova colocação no mercado de trabalho. E hoje, sexta-feira, 13 de outubro, é o último dia para garantir sua participação em diversos concursos pelo Brasil.

Entre os destaques, o certame da Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, oferecendo um salário de R$ 37 mil. Além disso, outros 19 concursos também encerram suas inscrições hoje, totalizando 1.510 vagas em diversas áreas.

Se você está em busca de uma nova oportunidade profissional, não perca tempo!

Concurso Prefeitura São Francisco de Paula-RS 2023

Em setembro, a Prefeitura de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, divulgou, por meio da Fundatec, o edital que estabelece as normas para a realização de um concurso público, com o intuito de preencher 63 vagas e formar um cadastro reserva em diversos cargos da administração municipal.

As oportunidades estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam entre R$ 1.305,35 e R$ 16.000,10, além de um vale-alimentação no valor de R$ 279,73, para jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até hoje, 13 de outubro de 2023, por meio do site da banca fundatec.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para cargos de nível fundamental, R$ 100,00 para nível médio e técnico, e R$ 120,00 para funções que exigem nível superior. As provas objetivas estão programadas para o dia 03 de dezembro.

Confira o edital

Concurso Cisamavi-SC 2023



Também em setembro, o Consórcio Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí (Cisamavi), em Santa Catarina, anunciou um novo edital de concurso público, oferecendo um total de 13 vagas em cargos abrangendo todos os níveis de escolaridade – desde alfabetizado até superior. As inscrições já estão em andamento.

Os candidatos aprovados podem contar com uma remuneração variando entre R$ 1.906,75 e R$ 9.319,25, dependendo do cargo e da jornada de trabalho. As inscrições podem ser realizadas pela internet, no site da organizadora, publicjob.com.br, até as 17h do dia 13 de outubro de 2023.

A taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 150,00. A prova objetiva está agendada para o dia 29 de outubro.

Confira o edital

Concurso TCE-MS 2023

Em outubro, as inscrições para o concurso do TCE-MS foram reabertas, oferecendo um salário de R$ 37 mil. O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul está buscando preencher três vagas efetivas no cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas (MPC-MS).

Além das oportunidades efetivas, há também formação de cadastro reserva, bem como reserva de vagas para candidatos negros e pessoas com deficiência. Para concorrer, é necessário possuir graduação em Direito e contar com 3 anos de efetivo exercício de atividade jurídica.

O subsídio inicial para os Procuradores é estabelecido em R$ 37.589,95, com uma carga horária de 30 horas por semana. As inscrições devem ser feitas no site cebraspe.org.br/concursos/tce_ms_23_procurador até o dia 13 de outubro de 2023, com uma taxa de inscrição fixada em R$ 320,83.

A prova escrita objetiva está programada para o dia 03 de dezembro.

Confira o edital

Editais Encerrando Inscrições Hoje, 13/10

Confira abaixo a lista dos demais concursos que encerram inscrições nesta sexta-feira, 13 de outubro:

Concurso UFU-MG 170-2023 – Técnicos Administrativos Processo Seletivo Prefeitura de Campo Erê-SC 2023 Concurso Prefeitura de Porto Feliz-SP 2023 Concurso Prefeitura de Godoy Moreira-PR 99-2023 Processo Seletivo Prefeitura de Canarana-MT 2023 Processo Seletivo Prefeitura de Abelardo Luz-SC 03-2023 Concurso Prefeitura de Rancharia-SP 2023 Concurso UNB-DF 117-2023 – Professor Concurso UNB-DF 123-2023 – Professor Concurso UFMG 1.359-2023 Concurso UNB-DF 112-2023 Concurso UNICAMP 2023 – Professor de Economia Concurso UNB-DF 118-2023 – Professor Concurso FUB-DF 110-2023 – Professor Titular-Livre Concurso UNB-DF 115-2023

Aproveite essa oportunidade e garanta sua participação em um desses concursos públicos. Lembre-se de ler atentamente os editais, entender os requisitos e se preparar para as provas. Desejamos a todos os candidatos boa sorte em suas jornadas rumo à conquista de uma nova oportunidade profissional!