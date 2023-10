200 vagas! Concurso da Transpetro anuncia oportunidades para vários cargos

O concurso da Transpetro (Petrobras Transporte) anuncia que o edital está na praça e oferta grandes oportunidades para vários cargos.

Sobre o concurso da Transpetro

As inscrições para o concurso da Transpetro (Petrobras Transporte) estão em reta final e se encerrarão em 30 de outubro. Este concurso oferece um total de 1.656 vagas em todo o Brasil, com 232 oportunidades disponíveis no estado de São Paulo.

Do total de vagas no país, 207 são para contratação imediata e 1.449 para formação de cadastro reserva (CR). Importante destacar que 10% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência, e 20% são voltadas a candidatos negros.

No estado de São Paulo, estão em disputa 29 vagas imediatas e 203 para formação de cadastro reserva. Além da capital, os contratados poderão ser lotados em unidades da companhia localizadas em 14 municípios paulistas, incluindo cidades como Santos, Guarulhos, Ribeirão Preto, São José dos Campos e muitas outras.

A Transpetro publicou três editais para atender diferentes áreas e funções:

Um edital com oportunidades para trabalhar embarcado, o chamado “quadro de mar,” que envolve funções em navios e plataformas, sem lotação fixa.

Dois editais com vagas para atuar em unidades distribuídas entre São Paulo e outros dez estados, no chamado “quadro de terra.” As oportunidades abrangem diversos estados, como Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo e outros.

Os salários iniciais variam de R$ 4.636,99 a R$ 12.739,70, e os funcionários contarão com uma série de benefícios, incluindo plano de saúde, previdência complementar (opcional) e incentivos educacionais para dependentes.



Se você busca uma carreira na área de transporte e deseja fazer parte da equipe da Transpetro, aproveite esta última chance para se inscrever no concurso antes que o prazo se encerre.

Vagas concurso da Transpetro

Veja as vagas e cargos:

Nível médio (quadro de terra):

ambiental (1 posto imediato + 7 CR);

dutos e terminais (10 + 70 CR);

faixa de dutos (5 + 35 CR);

informática (1 + 7 CR);

inspeção de equipamentos e instalações (8 + 56 CR);

elétrica (7 + 49 CR);

eletrônica (2 + 14 CR);

instrumentação (3 + 21 CR);

mecânica (13 + 91 CR);

projeto, construção e montagem — edificações (3 + 21 CR);

projeto, construção e montagem — mecânica (2 + 14 CR);

química do petróleo (1 + 7 CR);

segurança (8 + 56 CR).

Nível superior do concurso da Transpetro (quadro de terra):

administração (4 + 28 CR);

advocacia (6 + 42 CR);

análise ambiental (2 + 14 CR);

análise de sistemas — infraestrutura (1 + 7 CR);

análise de sistemas — segurança cibernética e da informação (2 + 14 CR);

análise de sistemas — processos de negócios (2 + 14 CR);

análise de sistemas — finanças e contabilidade (1 + 7 CR);

comercialização e logística — comércio e suprimentos (1 + 7 CR);

comercialização e logística — transporte marítimo (1 + 7 CR);

comunicação social — jornalismo (1 + 7 CR);

comunicação social — publicidade e propaganda (1 + 7 CR);

comunicação social — relações públicas (1 + 7 CR);

contabilidade (1 + 7 CR);

enfermagem do trabalho (1 + 7 CR);

engenharia ambiental (3 + 21 CR);

engenharia civil (2 + 14 CR);

engenharia de automação (6 + 42 CR);

engenharia de inspeção (1 + 7 CR);

engenharia de produção (9 + 63 CR);

engenharia de segurança (4 + 28 CR);

engenharia de telecomunicações (3 + 21 CR);

engenharia elétrica (6 + 42 CR);

engenharia geotécnica (2 + 14 CR);

engenharia mecânica (16 + 112 CR);

engenharia naval (5 + 35 CR);

engenharia química (2 + 14 CR);

pedagogia (5 + 35 CR);

serviço social (1 + 7 CR).

O concurso da Transpetro reserva oportunidades valiosas no chamado “quadro de mar,” com a particularidade de que não estabelece escolaridade mínima para as funções oferecidas.

Em vez disso, o edital se concentra em listar a documentação obrigatória para cada função, que inclui o registro como aquaviário. Estão disponíveis vagas para diversas funções:

Auxiliar de Saúde: São oferecidas 4 vagas imediatas e 28 para formação de cadastro reserva.

Condutor Bombeador: Há 1 vaga imediata e 7 para cadastro reserva.

Condutor Mecânico: Oferece 1 vaga imediata e 7 para cadastro reserva.

Cozinheiro: São 3 vagas imediatas e 21 para cadastro reserva.

Eletricista: Oferta de 2 vagas imediatas e 14 para cadastro reserva.

Moço de Convés: Disponível 1 vaga imediata e 7 para cadastro reserva.

Moço de Máquinas: Oferece 1 vaga imediata e 7 para cadastro reserva.

Taifeiro: Há 1 vaga imediata e 7 para cadastro reserva.

Segundo Oficial de Máquinas: Oferta de 16 vagas imediatas e 112 para cadastro reserva.

Segundo Oficial de Náutica: São 23 vagas imediatas e 161 para cadastro reserva.

Esta é uma oportunidade única para ingressar em uma carreira no transporte marítimo, independentemente do seu nível de escolaridade. Se você tem os requisitos necessários e aspira a uma carreira no mar, não perca esta chance de fazer parte da equipe da Transpetro.

Como se inscrever no concurso da Transpetro

Os interessados deverão se inscrever até 30 de outubro, às 16h (de Brasília). Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.cesgranrio.org.br . As taxas de participação custam R$ 70 ou R$ 100, a depender do cargo escolhido.

Sobre isenção, poderão ser pedidas até 22 de outubro pelos os seguintes grupos:

fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Sobre as provas Para os candidatos interessados no concurso da Transpetro, é fundamental estar ciente das datas-chave do processo seletivo. As provas objetivas, que se aplicam a todas as vagas, estão programadas para o dia 10 de dezembro. Além disso, para a posição de advogado, haverá uma prova discursiva. Em 3 e 4 de fevereiro do próximo ano, os concorrentes a determinadas funções passarão pelo exame físico. Essas funções incluem: Auxiliar de Saúde

Condutor Bombeador

Condutor Mecânico

Cozinheiro

Eletricista

Moço de Convés

Moço de Máquinas

Taifeiro

Segundo Oficial de Máquinas

Segundo Oficial de Náutica É importante observar que o concurso terá uma validade inicial de um ano, contado a partir da data de homologação do resultado final. No entanto, esse prazo pode ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Transpetro, conforme estabelecido nos editais. Os candidatos devem se manter informados sobre as datas das provas e demais etapas do concurso, para garantir que estejam preparados e possam participar ativamente do processo de seleção.