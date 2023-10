21 órgãos abrem inscrições NESTA 2ª semana de Outubro; confira

A busca por estabilidade e oportunidades de carreira no setor público continua atraindo milhares de candidatos em todo o Brasil. Nesta segunda semana de outubro, mais de 21 órgãos estarão com inscrições abertas para concursos públicos, oferecendo um total de 1.409 vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade. Com remunerações que chegam a R$ 13.800, essas oportunidades são bastante atrativas para quem busca uma carreira sólida e bem remunerada.

Nesta matéria do Notícias Concursos vamos apresentar os principais concursos abertos nesta semana, destacando os órgãos, as vagas disponíveis e os requisitos necessários para participar. Além disso, forneceremos informações adicionais sobre cada concurso, como datas de inscrição e detalhes sobre os processos seletivos.

Concurso na Prefeitura de Divino das Laranjeiras-MG

A Prefeitura de Divino das Laranjeiras, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para um concurso público que visa preencher 158 vagas em diversos cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.320,00 a R$ 13.800,00, dependendo do cargo e da jornada de trabalho. O período de inscrições é de 09/10/2023 a 05/11/2023.

Entre os cargos disponíveis estão Agente Administrativo, Enfermeiro, Professor da Educação Básica, Técnico em Enfermagem, entre outros. As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de novembro de 2023, através do site. A taxa de inscrição varia de R$ 52,00 a R$ 250,00, de acordo com o cargo escolhido. Clique aqui e acesse o edital.

Defensoria Pública do Estado do Paraná

A Defensoria Pública do Estado do Paraná está com inscrições abertas para um concurso público que oferece um total de 710 vagas para os cargos de Técnico e Analista. As remunerações variam de R$ 3.741,20 a R$ 6.361,57, dependendo do cargo e da jornada de trabalho.

Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de novembro de 2023 pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para o cargo de Técnico e R$ 100,00 para o cargo de Analista. Os inscrições poderão ser feitas do dia 10/10/2023 ao dia 16/11/2023.

Concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR)



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 20 vagas para cargos de nível médio e superior. As remunerações variam de R$ 2.484,67 a R$ 9.151,58, dependendo do cargo e da jornada de trabalho.

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de novembro de 2023, através do site. Entre os cargos disponíveis estão Advogado, Arquiteto e Urbanista, Contador, Jornalista, entre outros.

Prefeitura de Vale Real-RS

A Prefeitura de Vale Real, no Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 39 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 1.468,27 a R$ 6.510,72, dependendo do cargo e da jornada de trabalho.

Os interessados podem se inscrever até o dia 09 de novembro de 2023, pelo site. A taxa de inscrição varia de R$ 91,87 a R$ 137,80, dependendo do cargo escolhido.

Outros Concursos

Além dos concursos mencionados acima, também estão abertas inscrições para outros certames em diferentes estados do Brasil. Confira abaixo alguns exemplos:

Araújos-MG: 22 vagas na Prefeitura de Araújos-MG.

UTFPR: 1 vaga para Professor Substituto em Ciências Humanas.

SESPA: 17 vagas no Processo Seletivo SESPA.

CODECA: 57 vagas no Processo Seletivo CODECA Caxias do Sul-RS.

Hospital das Clínicas de Porto Alegre-RS: Novo processo seletivo para profissionais da saúde.

Prefeitura de Coluna-MG 2023 – 19 vagas mais cadastro de reserva.

Processo Seletivo SESPA – 17 vagas.

Vaga para professor substituto em Varginha – MG.

Vaga para Professor Adjunto na Unifei-MG.

Câmara de Jaguariúna – SP abre concurso público com 9 vagas disponíveis.

Seleção para Agente de Saúde e Endemias em Iapu – MG. 33 vagas disponíveis.

Vaga para professor de Geografia em Formosa.

Serviço público

Esta segunda semana de outubro reserva excelentes oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público. Com mais de 1.400 vagas disponíveis em diversos órgãos, os concursos abertos oferecem uma variedade de cargos e remunerações atraentes.

É importante ficar atento aos prazos de inscrição e aos requisitos de cada concurso. Antes de se inscrever, leia atentamente os editais e verifique se você atende a todos os critérios necessários para participar.

Não perca tempo e aproveite essas chances de construir uma carreira sólida e bem remunerada no setor público. Estude, prepare-se e boa sorte nos concursos!

Para mais informações sobre cada concurso, acesse os links disponibilizados ao longo do artigo.