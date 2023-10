2Pac quase assinou com a gravadora de Diddy? Mopreme Shakur esclarece tudo

Ade acordo com Mopreme Shakuro irmão do falecido rapper 2pachouve um tempo em que 2Pac estava pensando em ingressar Discos de Bad Boy, a gravadora de propriedade de Diddy. Em entrevista ao The Art of Dialogue, Mopreme revelou que antes de assinar com Registros do corredor da morte em 1995, 2Pac estava interessado em ingressar em uma gravadora de propriedade de negros e estar com seu povo.

Mopreme explicou: “Ele queria estar em uma marca negra. Ele queria estar com seu povo. Ele queria estar com os irmãos. Ele apoiava os negócios negros.”

Mopreme também discutiu a relação tensa entre 2Pac e Biggie, que assinou contrato com a gravadora de Puffy, o que causou tensão entre os dois artistas. Mopreme disse: “Houve alguns problemas legítimos aí”.

Ele também falou sobre a amizade de 2Pac com Grande trechoex-integrante do Vida de bandidoque estava com 2pac na noite em que foi baleado no Quad Recording Studios em 1994. Mopreme revelou que após as filmagens, Stretch saiu em turnê com Biggie, o que parecia estranho considerando as circunstâncias. Mopreme explicou: “Se você estava rolando com ‘Pac, você estava rolando com ‘Pac. Ele é meio ciumento assim.”

Sua assinatura com a Death Row foi legal

A entrevista também esclareceu o infame encontro entre 2Pac e Suge Knighto que levou à assinatura do 2Pac com Registros do corredor da morte. Contrário à crença popular, David S Ashamigo de infância de 2Pac que esteve presente na reunião, contestou a afirmação de que o contrato foi assinado em guardanapo ou papel higiênico.

Ash esclareceu que na verdade estava escrito em um bloco de notas. Ele se lembrou do momento em que Knight e seu advogado interromperam a reunião e redigiram o contrato bem na sua frente.

Ash declarou: “2Pac disse a Suge as coisas que ele precisava: um carro, um milhão de dólares adiantados e uma casa para sua mãe. Então ele examinou o contrato e disse a Suge: ‘OK, legal, vamos fazer isso.’ E foi nesse momento que o acordo da Death Row foi fechado.”