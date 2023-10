33% das vagas para cotistas; conheça todos os detalhes do Concurso TRE Unificado

O concurso TRE Unificado ( Tribunal Regional Eleitoral) terá mais de 30% das vagas voltadas para cotas sociais. Veja os nomes que decidiram participar do edital.

Veja mais detalhes.

Concurso TRE Unificado e vagas

O concurso unificado dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) é um evento importante que visa o preenchimento de vagas nos TREs de todo o Brasil. Essa seleção abrange um total de 26 TREs, abrindo portas para candidatos de várias regiões do país.

A grande novidade nesse concurso é a política de cotas sociais, que visa garantir maior inclusão e diversidade. No total, 33% das vagas serão reservadas para cotas sociais, com distribuição da seguinte forma:

20% para pessoas negras, 10% para portadores de deficiência e 3% para indígenas.

Essa é uma iniciativa importante para promover a igualdade de oportunidades no setor público.

Os TREs que demonstraram interesse no concurso são distribuídos por todo o Brasil, o que significa que há oportunidades em várias localidades. Algumas dessas unidades também expressaram a necessidade de preencher vagas na área de segurança, um campo essencial para o bom funcionamento dos tribunais.

Cargos concurso TRE Unificado



Os cargos oferecidos no concurso TRE Unificado são de técnico e analista judiciário, ambos exigindo nível superior de escolaridade. As remunerações são atrativas, tornando essa seleção uma excelente oportunidade para quem deseja seguir carreira no serviço público.

Além disso, a inclusão de vagas na área de tecnologia da informação no certame demonstra o compromisso dos TREs em se manterem atualizados com as demandas tecnológicas da sociedade.

Embora a data exata do concurso TRE Unificado ainda não tenha sido confirmada, a expectativa é que ele seja um marco na busca por maior diversidade e inclusão nos órgãos do Judiciário Eleitoral em todo o país.

A medida de reservar vagas para cotas sociais é um passo importante para garantir que o setor público reflita a diversidade do Brasil. Portanto, os candidatos interessados devem ficar atentos às atualizações e preparar-se para essa oportunidade única de seguir carreira no serviço público.

