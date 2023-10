34 CONCURSOS abrem inscrições para mais de 2 MIL VAGAS NESTA 1ª semana de outubro; veja lista

Os concursos públicos são uma excelente oportunidade para aqueles que buscam estabilidade financeira e crescimento profissional. A cada semana, novas vagas são abertas em diversos estados do Brasil, oferecendo oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Neste matéria do Notícias Concursos, vamos apresentar uma lista com os principais concursos abertos nesta primeira semana de outubro, destacando as vagas disponíveis e os salários oferecidos.

Lista de Concursos Abertos

Confira a seguir os concursos públicos que estão com inscrições abertas nesta semana:

Concurso ALEPI 2023: Banca é Definida para Analista e Técnico Legislativo Concurso MEC 2023: Consulta aos Locais de Prova Sai Nesta Sexta, 29 Concurso CNPq 2023: Sai o Edital para 50 Vagas de R$ 5.913 Concurso CREA-SP: Edital Publicado com 60 Vagas de até R$ 12.210 Concurso TST 2023: Edital Publicado com Vagas de R$ 13.202 Concurso Prefeitura de Viçosa-MG 2023: Sai Edital com 139 Vagas de até R$ 4,6 Mil Concurso CENSIPAM 2023: Aberto para Analista em Ciência e Tecnologia Concurso CGE PB 2023: Saiu Edital! 12 Vagas para Auditor de Contas Concurso Prefeitura de Paraopeba-MG 2023: Edital e Inscrição Prefeitura de Lavras-MG abre concurso para Monitor de Educação Infantil

Esses são apenas alguns exemplos dos concursos disponíveis nesta semana. Para obter mais informações sobre esses concursos e outros que estão com inscrições abertas, visite os sites oficiais dos órgãos responsáveis, consulte os editais disponíveis ou clique aqui.

Destaque para o Concurso CNPq 2023

Uma das oportunidades em destaque nesta semana é o Concurso CNPq 2023. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está oferecendo 50 vagas para a carreira de Analista em Ciência e Tecnologia, com remuneração de até R$ 12.634,13. Os interessados em participar da seleção devem possuir nível superior completo e realizar a inscrição no site do Cebraspe, no período de 02 a 23 de outubro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 120,00. Para mais informações, consulte o edital do concurso.

Concurso CREA-SP: Oportunidades para Engenheiros e Técnicos

Outro concurso em destaque é o do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP), que está oferecendo 60 vagas para os cargos de Agente de Fiscalização, Assistente Administrativo, Advogado, Analista de Gestão Administrativa, Analista de Tecnologia, Contador e Engenheiro. Os salários variam de R$ 4.070,31 a R$ 12.210,92. As inscrições podem ser realizadas no período de 02 de outubro a 02 de novembro de 2023, através do site do Instituto Seleção. Para mais informações, consulte o edital do concurso.



Oportunidades no Tribunal Superior do Trabalho (TST)

O Tribunal Superior do Trabalho está com inscrições abertas para o preenchimento de 20 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista e Técnico Judiciário. Os salários iniciais são de R$ 8.046,84 para Técnico e de R$ 13.202,62 para Analista. Os interessados podem se inscrever no período de 02 a 27 de outubro de 2023, através do site do Cebraspe. Para mais informações, consulte o edital do concurso.

Concurso Prefeitura de Viçosa-MG 2023: Oportunidades para Professores e Auxiliares

A Prefeitura de Viçosa, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para o preenchimento de 139 vagas nos cargos de Auxiliar de Serviço Escolar, Auxiliar de Educação Infantil, Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, Assistente Administrativo Escolar, Supervisor Pedagógico, Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica III – Ensino Religioso, Instrutor de Língua Brasileira de Sinais, Professor de Educação Básica II, Professor de Educação Básica III – Artes, Professor de Educação Básica III – Educação Física e Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa. Os salários variam de R$ 1.425,60 a R$ 4.664,98. As inscrições podem ser realizadas no período de 02 a 31 de outubro de 2023, através do site da empresa organizadora do certame. Para mais informações, consulte o edital do concurso.

Oportunidades no CENSIPAM: Analistas em Ciência e Tecnologia

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) está oferecendo 50 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia – Júnior. Os salários podem chegar a R$ 10.823,89. As inscrições podem ser realizadas no período de 02 de outubro a 02 de novembro de 2023, através do site do IADES. Para mais informações, consulte o edital do concurso.

Concurso CGE PB 2023: Oportunidades para Auditor de Contas Públicas

A Controladoria Geral do Estado da Paraíba está com inscrições abertas para o preenchimento de 12 vagas no cargo de Auditor de Contas Públicas nas áreas de Auditoria de Obras Públicas, Auditoria de Tecnologia da Informação, Auditoria Contábil e Finanças Públicas, e Auditoria Governamental. Os salários podem chegar a R$ 13.500,73. As inscrições podem ser realizadas no período de 02 de outubro a 06 de novembro de 2023, através do site da FGV. Para mais informações, consulte o edital do concurso.

Concurso Prefeitura de Paraopeba-MG 2023: Vagas para Diversos Cargos

A Prefeitura de Paraopeba, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para o preenchimento de 122 vagas nos cargos de diversos níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.425,60 a R$ 2.762,84. As inscrições podem ser realizadas no período de 02 a 31 de outubro de 2023, através do site da empresa organizadora do certame. Para mais informações, consulte o edital do concurso.

