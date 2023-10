Neste artigo, vamos explorar o fascinante mundo da numismática, especificamente as moedas de 1 real que podem valer uma pequena fortuna. Você sabia que uma simples moeda de 1 real pode ter um valor muito maior do que você imagina? Difícil acreditar mas moedas raras podem atingir valores surpreendentes, inclusive catalogados, e ainda vamos te mostrar onde vender suas moedas.

O que torna uma moeda rara?

Existem vários fatores que podem fazer com que uma moeda seja considerada rara. Em geral, as moedas raras são aquelas que foram cunhadas em número limitado, que possuem erros de cunhagem, que são de uma edição especial ou que são antigas. Vamos explorar cada um desses fatores.

Quantidade de moedas cunhadas

Quanto menor o número de moedas produzidas, mais raras e valiosas elas são. Portanto, a quantidade de moedas cunhadas é um dos principais fatores que influenciam o valor de uma moeda.

Erros de cunhagem

Erros durante o processo de cunhagem também podem tornar uma moeda mais valiosa. Isso inclui erros de grafia, de imagem, moedas que foram cunhadas fora do centro, reverso invertido, entre outros.

Como identificar uma Moeda com Reverso Invertido?

Muitas pessoas tem dificuldade para realizar tal identificação, dessa forma apresentamos um vídeo que facilita o entendimento:



Edições especiais

As moedas de edições especiais, como as moedas comemorativas, normalmente têm um valor mais alto do que as moedas regulares. Isso ocorre porque elas são produzidas em menor quantidade e têm designs únicos.

Conservação da moeda

O estado de conservação de uma moeda também influencia seu valor. Moedas mais antigas e bem conservadas tendem a ser mais valiosas.

As 4 moedas de 1 real que valem mais de R$3MIL

Agora que entendemos o que torna uma moeda rara, e o que é uma moeda com reverso invertido, vamos conhecer as moedas de 1 real raras que podem valer uma fortuna.

Moeda de 1 real comemorativa 40 anos do Banco Central: Vale até R$650. Moeda de 1 real comemorativa 50 anos do Banco Central: Possui uma estimativa de valor de até R$1.200. Moeda de 1 real comemorativa Juscelino Kubisheck: Vale até R$650. Moeda de 1 real comemorativa Beija-Flor: Vale até R$750.

Para saber mais detalhes dessas moedas raras e aprender identificá-las confira no vídeo abaixo:

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

Cuidados ao Vender Moedas Raras

Ao vender moedas raras, é importante ter cuidado para garantir que você obtenha o melhor preço possível. Aqui estão algumas dicas:

Faça sua pesquisa: Antes de vender sua moeda, faça uma pesquisa para descobrir quanto ela vale. Isso pode envolver consultar um livro de referência, procurar vendas comparáveis online, ou obter uma avaliação profissional. Conheça seu comprador: Antes de vender sua moeda, certifique-se de que você está lidando com um comprador respeitável. Isso pode envolver verificar referências, ler avaliações online, ou obter recomendações de outros colecionadores. Proteja sua moeda: Ao vender sua moeda, certifique-se de que ela está adequadamente protegida para evitar danos. Isso pode envolver o uso de um estojo de moedas ou de uma manga plástica.