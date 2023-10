5 MOEDAS de 1 REAL comemorativas que Valem até R$16MIL e você pode vender Agora Mesmo

Neste artigo, vamos mergulhar no intrigante mundo da numismática, com um olhar especial para as moedas raras e comemorativas de 1 real que podem ter um valor significativamente maior do que o seu valor facial. Você já pensou que uma simples moeda de 1 real pode ter um valor muito acima do que você imagina? Continue lendo e descubra como isso é possível.

Compreendendo a raridade nas moedas

Existem diversos fatores que podem tornar uma moeda rara e, consequentemente, valiosa. Em geral, as moedas raras são aquelas que foram produzidas em números restritos, possuem erros de cunhagem, são de edições especiais ou são antigas. Vamos explorar cada um desses fatores com mais detalhes.

1. Volume de produção

A quantidade de moedas cunhadas é um dos principais fatores que determinam o valor de uma moeda. Normalmente, quanto menor o número de moedas produzidas, mais raras e, portanto, mais valiosas elas se tornam.

2. Erros de cunhagem

Os erros que ocorrem durante o processo de cunhagem também podem aumentar o valor de uma moeda. Isso inclui erros de grafia, de imagem, moedas que foram cunhadas fora do centro, entre outros.

3. Edições especiais

As moedas de edições especiais, como as moedas comemorativas, geralmente têm um valor mais alto do que as moedas regulares. Isso ocorre porque elas são produzidas em menor quantidade e têm designs únicos.



4. Estado de conservação

O estado de conservação de uma moeda também influencia seu valor. Moedas mais antigas e bem conservadas tendem a ser mais valiosas.

O que é uma Moeda Prova?

As moedas prova são cunhadas usando um processo especial que dá a cada moeda uma aparência mais refinada e detalhada em comparação com as moedas regulares. Elas são produzidas com o objetivo de testar a qualidade do design da moeda antes de ser posta em circulação, ou para coleções especiais.

Como Identificar uma Moeda Prova?

Normalmente, uma moeda prova pode ser identificada pela palavra “PROVA” ou pela letra “P” gravada em algum lugar na moeda. Essas inscrições geralmente são pequenas e podem estar localizadas no anverso ou no reverso da moeda.

As Moedas Prova são Postas em Circulação?

Não! As moedas prova não são destinadas à circulação comum. Se você encontrar uma moeda prova em circulação, é provável que tenha sido colocada lá por engano ou por um colecionador desavisado. Mas isso acontece!

Diferentes Tipos de Moedas Prova

Existem vários tipos de moedas prova, cada uma com suas próprias características distintas. Alguns exemplos são:

Moedas Prova de Cunho Regular : Estas são as moedas prova mais comuns, produzidas com cunhos regulares e processos de cunhagem especiais para realçar detalhes.

: Estas são as moedas prova mais comuns, produzidas com cunhos regulares e processos de cunhagem especiais para realçar detalhes. Moedas Prova de Cunho Especial : Estas moedas prova são produzidas com cunhos especiais, que são utilizados apenas para a sua cunhagem. Elas geralmente apresentam detalhes mais finos e uma aparência mais refinada.

: Estas moedas prova são produzidas com cunhos especiais, que são utilizados apenas para a sua cunhagem. Elas geralmente apresentam detalhes mais finos e uma aparência mais refinada. Moedas Prova de Apresentação : Estas são moedas prova produzidas especificamente para serem dadas como presentes a autoridades ou membros de conselhos.

: Estas são moedas prova produzidas especificamente para serem dadas como presentes a autoridades ou membros de conselhos. Moedas Prova de Artista: Estas são moedas prova únicas, cunhadas para testar um novo design. Elas são muitas vezes cunhadas à mão e podem apresentar características únicas.

As 5 moedas de 1 real que valem até R$16MIL

Agora que entendemos o que torna uma moeda rara e o que é uma moeda prova, vamos conhecer as 5 moedas de 1 real raras que podem valer uma pequena fortuna.

Moeda de 1 Real comemorativa 50 anos dos Direitos Humanos: pode valer até R$6000 Moeda de 1 Real comemorativa Juscelino Kubitschek: pode valer até R$2000 Moeda de 1 Real comemorativa 40 anos Banco Central : pode valer até R$2500 Moeda de 1 Real comemorativa entrega Bandeira Olímpica: pode valer até R$4000 Moeda de 1 Real comemorativa 50 anos banco central: pode valer até R$1500

Abaixo, vamos apresentar mais detalhes sobre essas moedas. Lembrando que as 5 moedas apresentadas aqui podem render até R$16MIL! Será que uma dessas moedas já passou pelas suas mãos?

Tais valores tem como base o catálogo vieira de moedas brasileiras(atualizado 2024). Confira Imagens:

Caso você tenha alguma dessas moedas e elas sejam do modelo comum, o valor máximo é de R$900.

Classificação das Moedas por Nível de Conservação

As moedas raras podem ser classificadas em vários estados de conservação. Esses níveis de desgaste são importantes, pois o estado de conservação é um dos principais fatores para se avaliar o valor de uma moeda. Vamos descrever os 3 principais estados de conservação utilizados nos catálogos.

Flor de Cunho (FC)

Uma moeda flor de cunho é a moeda que não apresenta nenhum sinal de desgaste e manuseio. Todos detalhes da cunhagem apresentam a aparência original. Não apresentam também nenhum sinal de limpeza física ou química.

Soberba (S)

Uma moeda soberba é aquela que possui pelo menos 90% dos detalhes originais e pouquíssimo vestígio de circulação e manuseio. Admite-se até 10% de imperfeição em sua aparência original, oriunda de pequeno desgaste ou sinais de manuseio. Também pode ter passado por uma limpeza, desde que não tenha sinais de manchas ou riscos.

Muito bem conservada (MBC)

Para uma moeda ser considerada muito bem conservada, precisa ter no mínimo 70% dos detalhes de sua aparência original. Seu nível de desgaste também deve ser homogêneo – nível médio de desgaste e manuseio. É importante que o aspecto geral permita fácil identificação da peça! Pode ter sinais de limpeza que causaram riscos ou manchas.

Onde vender moedas raras?

Se você está pensando em vender suas moedas raras, existem várias opções disponíveis. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode procurar alternativas de onde vender suas moedas raras. Alguns dos melhores lugares incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática ;

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Quem compra moedas raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

As moedas raras podem ser um investimento interessante. No entanto, é importante lembrar que o valor de uma moeda é determinado por vários fatores, como a raridade, o estado de conservação e a demanda do mercado. Portanto, antes de comprar ou vender uma moeda, é aconselhável fazer uma pesquisa cuidadosa e consultar um especialista em numismática.