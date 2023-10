5 mudanças que você adorou e 3 que ignorou

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens para Android e iPhone (iOS) que oferece diversas ferramentas além da simples troca de mensagens de texto. Ao longo do tempo, o aplicativo introduziu várias mudanças que foram bem recebidas pelos usuários.

Neste artigo, vamos explorar as cinco melhores mudanças do WhatsApp que você provavelmente adorou.

1. Envio de Fotos em HD

Uma das mudanças mais populares do WhatsApp é a opção de enviar fotos em alta definição (HD). Isso é especialmente apreciado por entusiastas da fotografia e pessoas que gostam de compartilhar momentos especiais com amigos e familiares.

Anteriormente, a compressão automática do aplicativo prejudicava a qualidade das imagens nas conversas. Agora, com o envio em HD, você pode escapar dessa compressão e compartilhar fotos com uma qualidade muito melhor. Para enviar fotos em HD, basta selecionar a imagem que deseja compartilhar e tocar no botão de clipes de papel.

Na tela de compartilhamento de fotos, você encontrará o botão HD ao lado das ferramentas de edição. Ao tocar nesse botão, você poderá escolher a qualidade da foto que deseja enviar.

2. Envio de Mensagens para Não Contatos

Antigamente, o WhatsApp só permitia enviar mensagens para os números salvos na agenda do usuário. Isso era inconveniente para quem precisava iniciar uma conversa imediata com alguém que não estava na lista de contatos. No entanto, o aplicativo introduziu uma mudança que permite enviar mensagens para números não salvos.

Para fazer isso, basta acessar a área de iniciar um novo chat tocando no ícone de lupa. Em seguida, digite o número do destinatário e pressione “Conversar”. Essa funcionalidade foi aclamada pela sua praticidade e flexibilidade, pois você não precisa mais adicionar números à sua agenda para iniciar uma conversa.



3. Ocultar o Status “Online”

O WhatsApp permite que os usuários ocultem o status “online” para que seus contatos não saibam quando eles estão ativos no aplicativo. Essa mudança foi muito bem recebida, pois oferece mais privacidade aos usuários. Além disso, é possível desativar a confirmação de leitura das mensagens, tornando a presença online ainda mais discreta.

Para ocultar o status “online” no iPhone, basta seguir as etapas a seguir:

Abra o WhatsApp e toque em “Configurações”. Toque em “Conta”. Toque em “Privacidade”. Em “Visto por último” e “Confirmações de leitura”, selecione a opção “Ninguém”.

4. Fotos Temporárias

Pensando na privacidade dos usuários, o WhatsApp introduziu a opção de compartilhar fotos temporárias. Você pode programar essas fotos para desaparecerem após 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Isso é especialmente útil para compartilhar fotos pessoais que você não deseja que fiquem armazenadas permanentemente nos dispositivos dos destinatários.

Além disso, o WhatsApp também oferece a opção de ativar o modo de visualização única para fotos temporárias. Nesse modo, a foto só pode ser aberta uma única vez e não é permitido fazer capturas de tela. Essas funcionalidades garantem um compartilhamento mais seguro de fotos pessoais, evitando vazamentos indesejados de informações íntimas.

5. Edição de Mensagens

Uma mudança muito útil no WhatsApp é a capacidade de editar mensagens enviadas. Isso oferece maior controle sobre as interações, permitindo corrigir erros ortográficos, adicionar mais contexto ou fazer outros ajustes nas mensagens já enviadas.

Para editar uma mensagem no WhatsApp, basta pressionar e segurar a mensagem enviada e selecionar a opção “Editar” no menu que aparece. Os usuários têm até quinze minutos a partir do envio da mensagem para usar esse recurso.

Essas são as cinco melhores mudanças do WhatsApp que foram bem recebidas pelos usuários. O aplicativo está sempre adicionando novas funções para melhorar a experiência dos usuários, e é interessante ficar atento às atualizações para aproveitar ao máximo todas as melhorias disponíveis.

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens extremamente popular, mas nem todas as mudanças introduzidas ao longo do tempo foram bem recebidas pelos usuários. Alguns recursos foram ignorados ou até mesmo odiados por parte da comunidade. Nesta seção, vamos explorar três dessas mudanças que não foram tão bem aceitas.

1. Status

O WhatsApp introduziu uma funcionalidade chamada “Status” que permite que os usuários compartilhem texto, imagens e vídeos com seus contatos sem precisar criar uma conversa. Essa ferramenta é semelhante aos “Stories” do Instagram, porém com menos visibilidade.

No entanto, muitos usuários preferem utilizar outras redes sociais voltadas para o compartilhamento de imagens, onde seu conteúdo pode alcançar um público maior.

Portanto, os Status do WhatsApp acabam sendo ignorados por muitos usuários, que passam dias sem visitar essa aba do aplicativo.

2. Mensagem de Vídeo

O WhatsApp também introduziu a opção de enviar mensagens de vídeo, permitindo que os usuários gravem e compartilhem vídeos diretamente nas conversas. Essa funcionalidade é interessante para situações em que é necessário enviar uma gravação rapidamente.

No entanto, muitos usuários ainda preferem enviar vídeos da galeria do smartphone ou recorrem ao envio de mensagens de áudio quando desejam compartilhar algo sem a necessidade de digitar. Por isso, o recurso de mensagem de vídeo do WhatsApp não se tornou tão popular quanto outros recursos.

3. Comunidades

O WhatsApp introduziu o recurso de comunidades para reunir subgrupos com temáticas similares em um único espaço. Essas comunidades funcionam como um “guarda-chuva” para diversos subtemas, permitindo que o administrador envie avisos para todas as pessoas de uma vez. Apesar de ser mais utilizado por empresas, muitos usuários comuns ignoram esse recurso.

Além disso, é importante considerar o lançamento dos Canais do WhatsApp, que possuem uma finalidade semelhante. Como resultado, as comunidades do WhatsApp acabam sendo menos populares e até mesmo esquecidas pelo público em geral.

Essas são algumas das mudanças do WhatsApp que não foram tão bem aceitas pelos usuários. É importante ressaltar que o aplicativo está sempre em constante evolução, e o feedback dos usuários é levado em consideração para futuras melhorias.

É interessante acompanhar as atualizações do WhatsApp para ficar por dentro das novidades e aproveitar ao máximo as mudanças que são mais relevantes para você.

Ademais, o WhatsApp continua a evoluir e a adicionar novas funcionalidades para melhorar a experiência dos usuários. Neste artigo, exploramos as cinco melhores mudanças do WhatsApp que foram bem recebidas pelos usuários, incluindo o envio de fotos em HD, a possibilidade de enviar mensagens para não contatos, a opção de ocultar o status “online”, o compartilhamento de fotos temporárias e a capacidade de editar mensagens já enviadas.

Também discutimos três mudanças que não foram tão populares entre os usuários, como os Status do WhatsApp, as mensagens de vídeo e as comunidades. É importante lembrar que as preferências dos usuários podem variar e que o WhatsApp continua a introduzir novas mudanças e recursos com base no feedback recebido.

No geral, o WhatsApp continua sendo uma ferramenta de mensagens extremamente popular, e as mudanças introduzidas ao longo do tempo têm como objetivo melhorar a experiência dos usuários. Fique atento às atualizações do aplicativo e aproveite ao máximo as funcionalidades que são mais relevantes para você.