5 vantagens surpreendentes dos programas de milhas

Quando pensamos em programas de milhas, geralmente associamos esse benefício à possibilidade de adquirir passagens aéreas mais baratas. No entanto, poucas pessoas conhecem os diversos benefícios que esses programas podem oferecer, indo além dos voos.

Sabendo como aproveitar os programas de vantagens, é possível obter descontos em uma variedade de produtos e serviços, inclusive hospedagem em hotéis.

Neste artigo, vamos explorar os benefícios menos conhecidos dos programas de milhas e como eles podem ser utilizados para desfrutar de hospedagem de qualidade durante suas viagens.

Benefícios além da Passagem Aérea

Aluguel de Carros

Uma das vantagens menos conhecidas dos programas de milhas é a possibilidade de utilizar as milhas para abater total ou parcialmente o valor do aluguel de um veículo. O valor necessário para realizar essa transação varia de acordo com o modelo do carro, sendo que veículos populares requerem menos milhas.

Caso os pontos acumulados não sejam suficientes para cobrir o valor total do aluguel, é possível pagar a diferença em dinheiro.

Delivery, Transporte e Abastecimento

Dependendo do programa de vantagens, as milhas podem ser trocadas por créditos em aplicativos de transporte como Uber e iFood. As condições de uso e os valores podem ser encontrados nas descrições dos sites. Quanto maior o voucher, mais milhas serão necessárias para resgatá-lo. Após a compra, basta informar o código do voucher no aplicativo e o valor do serviço será automaticamente reduzido. Além disso, alguns postos de abastecimento oferecem benefícios similares aos seus clientes.



Roupas, Cosméticos, Eletrônicos e Produtos para a Casa

Grandes redes de lojas têm parcerias com os programas de vantagens, permitindo a aquisição de roupas, acessórios, produtos de beleza, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, utensílios de cozinha e itens de decoração utilizando as milhas acumuladas.

É possível efetuar o pagamento completo utilizando apenas as milhas ou utilizá-las para abater parte do valor e complementar o restante em dinheiro.

Ingressos para Passeios e Shows

Alguns programas oferecem a possibilidade de trocar as milhas por ingressos para shows, peças de teatro, apresentações de dança e parques de diversão. Essa vantagem pode ser aproveitada tanto em sua cidade quanto durante viagens nacionais ou internacionais.

Hospedagens em Hotéis: Mais Conforto nas Viagens

Outra possibilidade oferecida pelos programas de milhas é a utilização das milhas para reservar hospedagens em hotéis parceiros do programa. Além disso, é possível transferir as milhas para clubes de assinatura de hotéis, que oferecem descontos exclusivos para seus membros cadastrados.

Benefícios Adicionais nas Viagens

Além de aproveitar hospedagens de qualidade, os programas de fidelidade das companhias aéreas também oferecem benefícios adicionais para tornar suas viagens mais confortáveis. Os clientes que fazem parte das categorias mais altas desses programas têm direito a embarque prioritário, escolha de assentos privilegiados, franquia de bagagem extra e acesso às salas VIP nos aeroportos.

Quando Compensa Pagar com Milhas?

Para saber quando é vantajoso utilizar as milhas acumuladas, consultamos especialistas em milhas aéreas. De acordo com Rodrigo Goés, educador financeiro, pode ser mais vantajoso utilizar meios de pagamento tradicionais, como cartão de crédito, débito ou PIX, para as compras do dia a dia, e guardar as milhas para ocasiões especiais.

“Dessa forma, a pessoa acumula mais milhas no programa e, no futuro, pode trocá-las por itens valiosos, como passagens para destinos mais caros. Outra opção é vender as milhas e transformá-las novamente em dinheiro”, destaca Rodrigo.

No entanto, a decisão de quando utilizar as milhas para realizar uma compra é subjetiva e depende de diversos fatores. Por exemplo, se as milhas estiverem próximas da data de expiração, é sempre vantajoso utilizá-las para não perder o benefício.

Além disso, as milhas podem ajudar na organização financeira, permitindo o abatimento do valor de compras de urgência, como aquisição de eletrodomésticos ou eletrônicos.

Como Aproveitar ao Máximo os Benefícios dos Programas de Milhas

Para aproveitar ao máximo os benefícios dos programas de milhas, é importante entender e dominar as regras de uso de cada programa. Muitas vezes, o uso dos pontos diretamente nos bancos onde os cartões de crédito estão vinculados não é vantajoso.

Nesses casos, é mais interessante transferir os pontos para um programa de vantagens específico, onde é possível convertê-los em milhas aéreas. Denniego Araújo, administrador, destaca a importância de ter objetivos bem definidos e pesquisar antes de decidir qual programa de milhas utilizar.

Se a intenção é utilizar as milhas para viagens, é importante considerar o destino desejado e qual companhia aérea atende melhor à região em que você mora.

Ademais, os programas de milhas oferecem benefícios além das passagens aéreas, como descontos em aluguel de carros, serviços de delivery e transporte, compras de produtos diversos e até mesmo hospedagem em hotéis. Aproveitar esses benefícios pode tornar suas viagens mais econômicas e confortáveis.

Para utilizar as milhas de forma estratégica, é importante entender as regras de cada programa e decidir quando é mais vantajoso utilizar as milhas acumuladas. Seja para acumular pontos para futuras viagens ou para aproveitar descontos imediatos, as milhas oferecem flexibilidade e oportunidades de economia.

Portanto, não deixe de explorar todas as possibilidades oferecidas pelos programas de milhas e aproveitar ao máximo os benefícios que eles podem proporcionar, inclusive a hospedagem em hotéis de qualidade durante suas viagens.