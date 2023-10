Viajar é uma paixão que muitos compartilham. E se você é um entusiasta de viagens, sabe que um bom livro pode transportá-lo para lugares distantes e culturas intrigantes.

Por isso, neste artigo, apresentaremos 6 livros para quem gosta de viajar, oferecendo experiências literárias que o levarão a aventuras ao redor do mundo.

“Comer, Rezar, Amar” de Elizabeth Gilbert

“Comer, Rezar, Amar” é um daqueles livros que cativam os amantes de viagens e exploradores da vida. A obra de Elizabeth Gilbert é uma narrativa de autodescoberta que leva os leitores a lugares fascinantes ao redor do mundo.

Nesse sentido, a história de Elizabeth começa com um divórcio doloroso e uma busca por significado. Ela embarca em uma viagem de um ano, dividida em três partes: Itália, Índia e Bali.

Desse modo, cada destino representa uma fase de sua busca por equilíbrio e felicidade.

Na Itália, ela se entrega à culinária italiana, explorando a deliciosa comida e o prazer de viver o momento. A leitura transporta você para as ruas de Roma, onde os sabores locais ganham vida nas páginas.

Em seguida, na Índia, Elizabeth se aprofunda na espiritualidade, passando meses em um ashram.

Assim, você acompanhará sua jornada interior enquanto explora os rituais espirituais, a meditação e a busca pela paz interior.



Finalmente, em Bali, Elizabeth encontra o amor, mas não da maneira convencional. Ela conhece um brasileiro, e juntos exploram a beleza da ilha, enquanto lidam com os desafios e as recompensas de um relacionamento inesperado.

“Na Natureza Selvagem” de Jon Krakauer

“Na Natureza Selvagem” é uma narrativa de não ficção que leva os leitores a uma jornada emocionante e, ao mesmo tempo, melancólica.

O autor Jon Krakauer explora a história real de Christopher McCandless, um jovem que abandonou a sociedade para viver na natureza.

A história começa quando Chris doa todas as suas economias para caridade, abandona sua antiga vida e inicia uma viagem de autodescoberta pelos Estados Unidos.

Ele acaba em uma jornada ao Alasca, onde planeja viver em total isolamento na natureza selvagem.

A narrativa é cativante, e Krakauer descreve com detalhes a aventura de Chris, sua interação com outros viajantes e a luta pela sobrevivência em um ambiente implacável. O livro faz você refletir sobre a busca da liberdade e o preço da solidão.

“O Alquimista” de Paulo Coelho

“O Alquimista” é um clássico moderno que inspira os leitores a seguir seus sonhos e embarcar em uma jornada de autodescoberta.

Desse modo, escrito por Paulo Coelho, o livro conta a história de Santiago, um jovem pastor espanhol que tem um sonho recorrente sobre um tesouro nas pirâmides do Egito.

Determinado a seguir seu destino, Santiago deixa sua vida tranquila na Espanha e parte em busca do tesouro. Sua jornada o leva por desertos, o apresenta a pessoas que o ajudam em sua jornada e, finalmente, o conduz ao Egito.

O livro é uma exploração poética da busca pelo significado e do poder dos sonhos. Através da história de Santiago, Paulo Coelho nos lembra que todos nós temos um tesouro a ser descoberto, e a viagem é parte integrante desse processo.

“A Estrada” de Cormac McCarthy

“A Estrada” é uma obra literária sombria e comovente escrita por Cormac McCarthy. A história é ambientada em um mundo pós-apocalíptico, onde a civilização desmoronou e a sobrevivência é uma luta constante.

A narrativa gira em torno de um pai e um filho, cujos nomes não são revelados, enquanto eles viajam por uma paisagem devastada em busca de segurança.

Dessa forma, suas vidas são uma jornada desoladora através de estradas abandonadas e cidades arruinadas.

O livro explora temas de amor, esperança e resiliência em meio à adversidade. Enquanto a viagem do pai e do filho é repleta de perigos, também é uma expressão poderosa do vínculo entre eles.

“A Praia” de Alex Garland

“A Praia” de Alex Garland é um livro que transporta os leitores para o emocionante, mas às vezes perturbador, mundo dos mochileiros em busca de paraísos secretos.

O protagonista, Richard, é um jovem viajante que encontra um mapa para uma ilha remota no coração da Tailândia, que promete ser o paraíso na Terra.

A narrativa é uma exploração dos desejos humanos por escapismo e aventura. À medida que Richard e seus companheiros exploram a ilha, eles descobrem que a utopia tem seu preço, e o paraíso pode se transformar em pesadelo.

“As Praias de Agnès” de Agnès Varda

“As Praias de Agnès” é uma obra única que leva os leitores para o mundo do cinema através das lentes da renomada diretora francesa Agnès Varda.

O livro é uma autobiografia cinematográfica que narra a vida da autora enquanto explora lugares ao redor do mundo em sua carreira no cinema.

Agnès Varda é conhecida por seu estilo documental e pelo olhar sensível para a vida e as pessoas. Ela compartilha suas experiências e reflexões sobre as locações de seus filmes, revelando sua jornada única como diretora e exploradora de diferentes culturas.

Conclusão: 6 Livros para quem gosta de viajar

Estes seis livros oferecem uma ampla gama de experiências de viagem literária, desde aventuras épicas a explorações pessoais.

Portanto, cada história é uma janela para diferentes partes do mundo e para a complexidade da jornada humana.

Ao ler esses livros, você pode viajar para lugares distantes, conhecer pessoas fascinantes e refletir sobre sua própria busca de significado e aventura.

Portanto, escolha um destes livros, mergulhe em sua história e permita-se ser transportado para destinos emocionantes e experiências transformadoras.

Esses 6 livros para quem gosta de viajar são mais do que simples narrativas; eles são convites para explorar novos lugares e culturas, tudo a partir do conforto de sua poltrona favorita. Portanto, embarque nessa viagem literária e deixe sua imaginação correr solta.