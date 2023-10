6 maneiras de corrigir ‘Falha em um serviço de rede necessário’ no MW2

Para corrigir rapidamente o erro ‘Um serviço de rede necessário falhou’ no MW2, considere reiniciando seu dispositivo e garantindo um conexão de internet estável. Certifique-se de que o MW2 esteja atualizado para a versão mais recente. Se o problema persistir, tente redefinindo o cache do jogo ou reinstalar o jogo. Garanta o seu O tipo de NAT está definido como “Aberto” e verifique online se há interrupções no servidor MW2. Mergulhe no artigo completo para obter um guia completo sobre cada etapa e dicas adicionais de especialistas para garantir uma experiência de jogo MW2 tranquila.

Muitos usuários relataram o ‘Um serviço de rede necessário falhou’ em MW2. Devido ao problema, os usuários não conseguem jogar e estão tendo muitos problemas. Mas o que causa esse problema em primeiro lugar? Se você também está preocupado com o erro ‘Um serviço de rede necessário falhou’ no M2 e está procurando maneiras de corrigi-lo, você chegou ao lugar certo. Discutiremos as razões por trás desse erro, juntamente com as maneiras de corrigi-lo; leia mais adiante para saber mais.

Por que estou obtendo erro de falha no serviço de rede necessário no MW2?

Muitos usuários relataram isso Um serviço de rede necessário falhou no MW2. O problema está causando problemas porque eles não conseguem jogar. É apenas por causa do problema de rede que está causando problemas na execução dos serviços de rede do jogo. Se os serviços de rede do jogo não estiverem funcionando corretamente, você terá muitos problemas.

Driver de rede: O jogo pode não funcionar corretamente se o driver de rede do sistema não estiver atualizado.

Problema de conexão com a Internet: Você terá problemas com o jogo se a conexão com a Internet não estiver funcionando corretamente.

Versão desatualizada: O problema começará a ocorrer se a versão do jogo que você está usando não for atualizada.

Problemas do servidor: O problema começará a ocorrer se os servidores do jogo não estiverem funcionando corretamente.

Outros problemas: Uma falha no serviço de rede necessário no MW2 também pode ocorrer devido a outros problemas, como Windows desatualizado, configurações incorretas, etc.

Como consertar uma falha de serviço de rede necessária no MW2

Se você não conseguir jogar Call of Duty: Modern Warfare 2 devido ao erro ‘Um serviço de rede necessário falhou’, você pode seguir as etapas abaixo para corrigi-lo

1. Reinicie o sistema

Os usuários que obtiverem o problema ‘Falha no serviço de rede necessário’ no MW2 devem tentar reiniciar o dispositivo, pois há chances de o sistema apresentar alguns pequenos bugs devido aos quais o jogo não está funcionando corretamente. Reinicie o sistema e tente jogar novamente.

2. Corrija a velocidade da Internet

O erro ‘Falha no serviço de rede necessário’ no MW2 pode ocorrer se a conexão com a Internet não for boa. Portanto, você deve verificar a velocidade da internet da conexão de rede que está usando. Isso o ajudará a entender se o problema está ocorrendo devido a problemas de Internet ou não. Você pode conferir este guia para aprender sobre as ferramentas de teste de velocidade da Internet.

Se você verificou a velocidade da sua internet e ela está instável, você deve consertar. Você pode seguir nosso guia para aumentar a velocidade da Internet no Windows. Se a velocidade da conexão com a Internet estiver estável, mas você ainda enfrentar o problema, você terá outras etapas para tentar neste artigo.

3. Verifique o status do servidor

Os usuários devem garantir que o servidor do jogo Modern Warfare 2 esteja funcionando corretamente. O problema começará a ocorrer se os servidores não estiverem funcionando corretamente. Portanto, seria ótimo que os usuários verificassem os servidores do jogo para saber se estão funcionando corretamente ou não.

Você pode verificar o status do servidor Call Of Duty MW2 e ver se há algum problema. Se os servidores não estiverem funcionando corretamente, você deve aguardar o tempo para resolver o problema.

Se o jogo não estiver rodando na versão mais recente, você poderá enfrentar ‘A Required Network Service has Failed’ em MW2. Mas por que isso? Às vezes, pode haver uma falha na última versão de atualização do jogo que pode causar esse problema. O problema também pode ocorrer se a atualização anterior não estiver instalada corretamente.

Nesse caso, a única maneira de evitar esse problema é atualizar o jogo. A atualização do jogo substituirá os arquivos de atualização anteriores e também resolverá qualquer falha ou bug introduzido na atualização anterior. Verifique se o jogo está rodando na versão mais recente ou não e, caso contrário, baixe a atualização mais recente antes de jogar novamente.

Os usuários devem garantir que o driver de rede que estão usando em seu sistema esteja atualizado e funcionando corretamente. Drivers de rede desatualizados podem causar esse problema, portanto, seria melhor atualizar o driver. As etapas para fazer isso foram discutidas abaixo-

aperte o janelas + X teclas do teclado e clique em Dispositivo Gerente.

Vou ao Rede Adaptadores guia e expanda-o clicando duas vezes nele.

Procure sua unidade de rede na lista, clique com o botão direito nela e selecione o Atualizar driver opção.

Agora, clique em Pesquisar drivers automaticamente para atualizar o driver de rede.

Um serviço de rede necessário falhou na correção do MW2

Existem outras maneiras de atualizar os drivers de rede no Windows; você pode segui-los se o método do Gerenciador de dispositivos não ajudou a atualizar os drivers.

A incompatibilidade do Windows com o MW2 também pode causar esse problema. Suponha que você esteja executando a versão mais recente do CoD: MW2, que requer a atualização mais recente do Windows 11. Se você tiver uma versão anterior do Windows 11 instalada, isso pode causar problemas e você pode encontrar ‘Um serviço de rede necessário falhou’ no MW2. Para evitar esse problema, você deve atualizar seu Windows para a versão mais recente.

aperte o Windows + eu combinação de teclas para abrir Configurações .

combinação de teclas para abrir . Vou ao janelas Atualizar no painel esquerdo.

no painel esquerdo. Clique no Verificar Para atualizações botão.

As configurações começarão a verificar as atualizações disponíveis. Se alguma atualização estiver disponível, você poderá baixá-la e instalá-la.

Empacotando

Você recebe a mensagem ‘Um serviço de rede necessário falhou’ no MW2 sempre que você tenta abrir o jogo? Não se preocupe, você não está sozinho para enfrentar esse problema, como muitos usuários relataram anteriormente. Você pode seguir o guia acima e seguir as etapas mencionadas acima para resolver esse problema e jogar pacificamente.

