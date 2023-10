6 maneiras principais de corrigir erro de login do Chivalry 2, solicitação de tempo limite

Chivalry é um jogo antigo, mas um dos favoritos do tipo hacker e slasher já criado. Embora não seja tão antigo, apresenta sinais de envelhecimento com o erro de login do Chivalry 2. Infelizmente, o erro de login em Chivalry 2 impossibilita que os jogadores entrem no jogo e comecem a jogar. Isto ocorre principalmente porque é um jogo online. No entanto, se você também estiver enfrentando o mesmo problema, não precisa se preocupar.

Neste guia, mostraremos como você pode corrigir o erro de login do Chivalry 2. Também explicaremos alguns motivos potenciais que causam esse problema com Chivalry 2. Dito isso, vamos começar.

Por que Chivalry 2 apresenta erro de login?

Chivalry 2 pode apresentar um erro de login se sua conexão de rede não for adequada. Fora isso, pode haver várias coisas que podem levar ao erro de login do Chivalry 2. Com isso dito, aqui estão os possíveis motivos para o erro de login do Chivalry 2:

Conexão lenta com a Internet: Hoje em dia, não há problema maior do que uma conexão lenta à Internet. Se você tiver um, pode ser problemático.

Drivers de rede desatualizados: Se os drivers de rede estiverem desatualizados, haverá vários problemas relacionados à Internet, bem como erros de login do Chivalry 2.

Problemas do servidor: Às vezes, toda a falha é causada pelos servidores. E durante esse tempo, não há muito em suas mãos para fazer ou executar. Nesse caso, é melhor esperar até que as coisas voltem aos trilhos.

Problema de firewall: O firewall é conhecido por bloquear ataques incertos e indesejados online ao seu PC. No entanto, às vezes, o Firewall do Windows detecta jogos online como um ataque e os impede de usar recursos online.

Bem, esses são alguns dos possíveis motivos que causam o erro de login do Chivalry 2. Fora isso, também pode haver diferentes razões. No entanto, seja qual for o motivo, depois de ler este guia, você poderá corrigi-lo.

Como corrigir erro de login do Chivalry 2 e tempo limite de solicitação

Se você vê regularmente erros de login do Chivalry 2, pode estar preocupado. No entanto, você não precisa se sentir assim. No entanto, quando você seguir completamente o nosso guia e os passos nele indicados, o seu erro de login do Chivalry 2 certamente será corrigido.

1. Verifique sua conexão com a Internet

O primeiro passo para corrigir o erro de login do Chivalry 2 é verificar e corrigir sua conexão com a Internet. Sua conexão com a Internet desempenha um papel importante nos jogos online. Se a Internet estiver lenta, você não apenas terá problemas de login, mas também problemas como ping alto, atraso e gagueira também serão visíveis.

Existem inúmeras maneiras de verificar a velocidade da sua internet, bem como de aumentá-la. Você pode acessar o site do Speed ​​Test e verificar a velocidade da sua internet. E então, se você perceber que é inferior a 5 MBPS, você precisa agir.

Essas ações incluem aproximar-se do roteador ou usar uma conexão com fio. Fora isso, você também pode conversar com seu ISP e perguntar sobre como aumentar a velocidade da sua internet. No entanto, se a velocidade da Internet for ótima, prossiga com a próxima correção.

A próxima coisa que você precisa fazer é atualizar os drivers de rede. Com o tempo, tudo fica desatualizado e os drivers de rede não são diferentes. No entanto, você precisa ter em mente que os drivers de rede são de dois tipos, principalmente WiFi e Ethernet ou LAN.

Se você estiver usando algum deles, certifique-se de atualizá-los. Você também pode atualizar os dois conforme necessário, a qualquer momento. Com isso, aqui estão as etapas para atualizar os drivers de rede:

Clique com o botão direito no botão Windows e, no menu pop-up, clique em Gerenciador de Dispositivos. Agora, expanda o Adaptadores de rede aba. Clique duas vezes no driver de rede que você está usando. Por exemplo, se você estiver usando um cabo LAN, clique duas vezes em Ethernet, e se estiver usando WiFi, clique duas vezes em Wireless. Agora, mude para a guia drivers e clique em Atualizar. Clique em Pesquise atualizações on-line. Se as atualizações forem encontradas e instaladas, ótimo. Caso contrário, clique em Desinstalar. Agora, acesse o site oficial do fabricante da sua placa de rede e baixe o driver mais recente. Para usuários de laptop, basta baixar o driver WiFi listado no site do fabricante. Agora, vá para o Transferências pasta e instale.

Assim que a instalação for concluída, seu PC será reiniciado. Comece a jogar Chivalry 2 e faça login. Agora verifique se você vê um erro de login em Chivalry 2 ou não. Se sim, prossiga com a próxima correção.

3. Verifique as configurações do seu firewall

Às vezes, todo o problema é causado pelo Firewall. Esse firewall geralmente bloqueia outras conexões, pensando que é um malware ou alguém tentando atacar o seu PC. Embora o firewall seja realmente útil e mantenha seu PC seguro durante o uso online, às vezes os falsos positivos causam dores de cabeça. Um desses problemas é bloquear o acesso do Chivalry 2 à rede, o que causa erros de login no jogo. Se você não tiver certeza sobre o bloqueio do firewall do Chivalry 2, aqui estão as etapas para adicionar o Chivalry 2 à lista de permitidos:

Clique no botão Windows e pesquise Firewall. Clique em Firewall do Windows Defender da lista. Agora, do lado esquerdo, clique em Permitir um aplicativo ou recurso através do firewall. Clique em Mudar configurações > Permitir outro aplicativo. Agora, cole o Caminho da Cavalaria 2 instalação. Clique em Adicionar.

É isso. Agora, sempre que você ativar o Chivalry 2, ele não será examinado ou verificado em busca de ameaças ao usar a internet, corrigindo assim o erro de login. No entanto, se isso também não resolveu o seu problema, prossiga com a próxima correção.

Se a correção acima não funcionou para você, a próxima coisa que você deve fazer é atualizar suas configurações de DNS. Isso é extremamente importante se você trabalha com o mesmo DNS há muito tempo. No momento em que este artigo foi escrito, o DNS do Google e o DNS aberto funcionavam melhor se configurados corretamente.

Na barra de tarefas, clique com o botão direito no Wi-fi ou Ethernet ícone (dependendo do seu uso). Em seguida, no menu pop-up, clique em Configurações de rede e Internet. Agora, na próxima janela, clique em Configurações avançadas de rede. Na próxima página, role para baixo novamente e clique em Mais opções de adaptador de rede. Agora, clique com o botão direito no driver que você está usando para a internet e, no menu suspenso, clique em Propriedades. Clique duas vezes em euProtocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4). Escolha Use o seguinte endereço IP e digite 8.8.8.8. Abaixo, novamente, mude para Use o seguinte endereço de servidor DNS e digite 8.8.4.4. Clique em OK e reinicie o seu PC.

Assim que o seu PC reiniciar, comece a jogar Chivalry 2 e verifique se você consegue fazer o login ou se ainda está vendo o erro de login. Em caso afirmativo, prossiga com a próxima correção que certamente resolverá o problema.

5. Limpe o cache DNS e configure o IP

Mesmo depois de seguir a correção acima, se Chivalry 2 ainda apresentar problemas de login, seu cache DNS precisa ser liberado. Isso é importante porque seu PC ou laptop não conseguiu reconhecer as alterações e aplicá-las adequadamente. Isso também garantirá que sua internet fique mais rápida e você não enfrente mais problemas de login no jogo. Aqui estão as etapas para liberar DNS e configurar IP:

Clique no botão Windows e digite DMC. Clique com o botão direito em Prompt de Comando e clique em Executar como Administrador. Na janela do prompt de comando, digite ipconfig /flushdns e pressione Enter. A seguir, digite ipconfig /registerdns e novamente pressione Enter. Novamente, digite ipconfig /liberação e pressione Digitar. A seguir, digite ipconfig /renovar e novamente pressione Enter. Por fim, digite redefinição do netshwinsock e pressione Enter e seu PC solicitará que você reinicie.

Após reiniciar, você não deverá enfrentar nenhum problema de login do Chivalry 2. Porém, se você ainda estiver preso aí, é possível que o problema esteja no jogo.

6. Verifique se há problemas no servidor Chivalry 2

Chivalry 2, como qualquer outro jogo online, depende de seus servidores para funcionar. E esses servidores estão presentes em todo o mundo para ajudá-lo a jogar de forma mais suave e rápida. No entanto, se algum desses servidores estiver inativo, seu jogo poderá mostrar sinais disso, e um deles é um erro de login do Chivalry 2. Se os servidores estiverem inativos, você não poderá fazer nada além de esperar. Curiosamente, existem algumas maneiras de descobrir isso.

Para começar, você pode ir ao site oficial Canal Twitter (X) de Cavalaria 2 para verificar se há atualizações. Fora isso, você pode pesquisar os Reddit Threads. A comunidade Reddit de Chivalry é bastante ativa e publica instantaneamente atualizações sobre quaisquer problemas que estejam enfrentando. Se você vir muitas pessoas tendo o mesmo problema, pode haver algo errado com o jogo, e isso não é culpa sua.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui como você pode consertar se Chivalry 2 apresentar erro de login. Esperamos que este guia tenha resolvido seu problema ou pelo menos lhe dado alguma esperança de esperar o retorno dos servidores. No entanto, se o seu problema ainda não for resolvido, deixe um comentário para que possamos ajudá-lo.

