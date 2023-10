6 maneiras principais de corrigir o código Cdlchamps23 que não funciona

Fim de semana de campeonato no Liga Call of Duty (CDL) marcou o fim de mais uma temporada emocionante. Entusiastas de Warzone 2 e entusiastas de Modern Warfare 2 gostaram do evento, que apresentou jogabilidade de alto nível e um espetáculo. Você não seria capaz de reivindicar recompensas de visualização se não pudesse assistir ao recente Campeonato CDL. Portanto, se você também estiver recebendo o erro O código Cdlchamps23 não funciona, certifique-se de ler o guia até o final, pois às vezes pode ser devido a problemas de rede ou às vezes devido a problemas de servidor.

Como resgatar corretamente o código CDLChamp23

Você ainda pode reivindicar as recompensas de audiência se não assistiu ao CDL Championship ou se esqueceu dele. Apenas siga os passos abaixo:

Vá para o seguinte local na rede Internet . Entrar com sua conta Call of Duty. Caso não funcione, tente o mesmo código em letras minúsculas, “ CDLChamp23 “. Você Terminou! Você pode usar as recompensas em suas partidas futuras, uma vez que elas tenham sido reivindicadas automaticamente.

Como consertar o código Cdlchamps23 que não funciona?





Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema de não funcionamento do código Cdlchamps23:

Correção 1: libere e renove o endereço IP

Pode ajudar a atualizar sua conexão com a Internet se você liberar e renovar o endereço IP do seu computador sempre que encontrar problemas de código Cdlchamps23 que não funcionam.

Em primeiro lugar, você pode abrir o menu Iniciar pressionando a tecla do logotipo do Windows. Tipo cmd . A partir dos resultados, clique com o botão direito Prompt de comando e escolha Executar como administrador. Se o Controle de conta de usuário aparecer, clique em Sim. Depois, digite o seguinte comando na janela do prompt de comando que aparece.

ipconfig /release

É importante liberar o cache DNS assim que a configuração IP for liberada do adaptador ativo. O cache pode ser corrompido como resultado da liberação da configuração IP. Você pode fazer isso digitando o seguinte comando e pressionando Digitar.

ipconfig /flushdns

Assim que a tarefa for concluída, você deverá receber uma mensagem informando que ela foi bem-sucedida. Para finalizar o processo, é necessário renovar a configuração IP dos adaptadores ativos. Digite o seguinte comando para fazer isso.

ipconfig /renew

Correção 2: altere seu servidor DNS

Alterar o servidor DNS pode ajudá-lo a corrigir o problema de não funcionamento do código Cdlchamps23 se a liberação e renovação do endereço IP não funcionar. Muitas vezes, isso é benéfico, pois o DNS padrão fornecido pelo seu ISP pode não atender às suas expectativas o tempo todo.

Você pode resolver esses tipos de problemas alterando as configurações do servidor DNS, principalmente configurando endereços DNS públicos do Google. Você pode fazer isso seguindo estas etapas:

Inicialmente, clique com o botão direito o ícone de rede no canto inferior direito e selecione Abra as configurações de rede e Internet no menu que aparece. Clique Alterar opções do adaptador i no Status aba. Para editar seu Wi-Fi, clique com o botão direito e selecione Propriedades . Certificar-se TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4) está selecionado em Esta conexão usa os seguintes itens. Então clique Propriedades Depois, escolha Usar os seguintes endereços de servidor DNS: Caso o servidor DNS preferencial ou servidor DNS alternativo contenha endereços IP, anote-os. Aqui estão os endereços IP dos servidores DNS do Google:

Preferred DNS server: 8.8.8.8 Alternate DNS server: 8.8.4.4

Clique OK para salvar as alterações.

Correção 3: use uma conexão com fio

Chegou a hora de você ver se uma conexão com fio melhorará o desempenho do seu PC se ele estiver usando uma conexão de rede Wi-Fi ou sem fio. Se o problema do código Cdlchamps23 ainda não funcionar, tente conectar seu dispositivo ao roteador com um cabo LAN e reiniciar o jogo.

Correção 4: vincule suas contas Activision e Blizzard

Os jogadores relataram ter ultrapassado a tela “O código Cdlchamps23 não funciona” vinculando suas contas da Activision e da Blizzard. Você pode fazer isso seguindo estas etapas:

Logar em Site da Activision . No canto superior direito da sua conta, clique em Perfil . Encontre o seu Perfil Battle.net e vincule-o a ele no Vinculação de conta seção. Então clique Continuar . Depois disso, você será levado de volta ao site da Blizzard para finalizar a vinculação de suas contas.

Há um problema com a conectividade da rede ou do servidor que está causando o erro de código Cdlchamps23 que não funciona. Nesse caso, o driver do adaptador de rede desatualizado pode ser a causa do problema, impedindo você de fazer logon no servidor.

Quando você não consegue se lembrar quando atualizou pela última vez o driver do adaptador de rede, atualize-o imediatamente. É possível atualizar o driver do seu adaptador de rede manualmente visitando o site oficial do fabricante, onde você pode baixar e instalar o driver apropriado.

Correção 6: exclua arquivos temporários

Arquivos temporais são aqueles criados pelo sistema operacional ou por programas que os usuários usam para armazenar dados temporários. Você também pode notar um atraso na capacidade de resposta da sua conexão se o seu computador ocupar algum espaço no disco rígido.

Portanto, você deve excluir esses arquivos para que seu computador funcione com mais tranquilidade, o que resulta ainda mais nesse tipo de erro. Para fazer isso, siga estas etapas:

Para invocar a janela Executar, pressione o botão janelas chave do logotipo e R simultaneamente. No teclado, digite %temp% e então pressione Digitar . Depois, na pasta temporária, exclua todos os arquivos. Você pode simplesmente marcar a caixa Faça isso para todos os itens atuais e clique em Pular se você receber uma mensagem dizendo A ação não pode ser concluída. Na sua área de trabalho, vá para o seu Lixeira . Simplesmente clique com o botão direito k nele e escolha Esvaziar Lixeira . Clique Sim .

