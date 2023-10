6 maneiras principais de corrigir problemas de estalos de som de áudio no emulador Dolphin

Milhares de jogadores estão usando o Dolphin Emulator para jogar os videogames Nintendo selecionados que estão disponíveis para os jogadores Nintendo. O emulador ajuda a jogar sem interrupções ou problemas. No entanto, alguns usuários relataram que o O som de áudio no Dolphin Emulator não está funcionando corretamente.

Os usuários que usam este emulador disseram que não conseguiam ouvir o som dos jogos quando usavam o Dolphin Emulator. Estamos aqui com o guia onde listaremos os passos para resolver o problema sem nenhum problema. Junto com os métodos, listaremos também os motivos da causa do problema. Certifique-se de verificar este guia até o final para resolver o problema que você está enfrentando.

Por que o som do áudio no emulador Dolphin está gaguejando ou estalando?

Os usuários têm relatado problemas com o Som de áudio no emulador Dolphin. Isso está causando muitos problemas ao jogar com a ajuda do Dolphin Emulator. Agora, listaremos os motivos dos problemas no Audio Sound In Dolphin Emulator. Listamos os motivos abaixo; certifique-se de verificá-los corretamente.

Conexão de internet: O O som do áudio no Dolphin Emulator pode não ser bom se a conexão com a Internet à qual você está conectado não estiver funcionando corretamente.

O Serviços de emulador: Se os serviços do Dolphin Emulator não foram iniciados, então o Áudio O som no Dolphin Emulator não será muito bom.

Se os serviços do Dolphin Emulator não foram iniciados, então o Problemas de driver: Os drivers do seu sistema também podem ser o motivo do mau funcionamento Som de áudio no emulador Dolphin.

Os drivers do seu sistema também podem ser o motivo do mau funcionamento Problemas de configurações: O problema do som de áudio no emulador Dolphin também pode ocorrer se as configurações selecionadas no emulador estiverem incorretas.

O problema do som de áudio no emulador Dolphin também pode ocorrer se as configurações selecionadas no emulador estiverem incorretas. Problemas de atualização: Se o seu sistema ou drivers não estiverem atualizados, o Audio Sound In Dolphin Emulator não funcionará apropriadamente.

Como faço para corrigir o som do áudio no emulador Dolphin?

Os usuários que enfrentam problemas com o Audio Sound In Dolphin Emulator devem experimentar os métodos listado abaixo. Com a ajuda dos métodos listados abaixo, você poderá resolver o problema facilmente. Vamos verificá-los.

Reinicie o emulador

Quando os usuários têm um problema com o Som de áudio No Dolphin Emulator, eles devem tentar reiniciá-lo. Há chances de os serviços do emulador não terem sido iniciados, devido ao qual o Audio Sound In Dolphin Emulator não está funcionando. Portanto, será bom reiniciar o emulador e verificar se o problema foi resolvido.

Atualizando Drivers

Se você estiver enfrentando algum problema com o Som de áudio No Dolphin Emulator, você deve tentar atualizar os drivers instalados em seu sistema. Os drivers instalados em seu sistema podem estar desatualizados ou não funcionar corretamente devido a alguns problemas. Atualizar os drivers para a versão mais recente garante que seu sistema funcione de acordo com seu potencial e você não enfrentará tais problemas. Você pode atualizar os drivers seguindo as etapas abaixo-

Abra o Gerenciador de Dispositivos .

. Expanda a seção do driver que você deseja atualizar.

Clique com o botão direito no driver e depois clique em vocêatualizar driver opção.

Conclua o procedimento e verifique se o problema foi resolvido.

Teste a velocidade da Internet

Os usuários devem sempre certificar-se de que a conexão à Internet que utilizam está funcionando corretamente ou não. Você pode usar essas ferramentas para verificar a velocidade da sua internet. Se a sua Internet estiver lenta e instável, você terá que solucionar o problema para aumentar a velocidade da conexão com a Internet.

Mudar configurações

Ao enfrentar um problema, tente alterar as configurações do emulador para resolvê-lo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Guia Áudio

Em primeiro lugar, abra o Guia Áudio do cardápio. A partir daí, você deve selecionar o DSP-HLE .

do cardápio. A partir daí, você deve selecionar o . Agora, defina o Back-end de áudio para o WASAPI .

para o . Depois disso, defina a latência para 50 .

. Agora, selecione o dispositivo de áudio de alta definição na lista Configurações de back-end.

Guia Avançado

Depois de fazer isso, vá para o Guia Avançado .

. Agora, na janela aberta, você deve selecionar o Mecanismo de emulação de CPU para recompilador JIT .

. Clique no Guia geral e selecione o Habilitar opção Dual Core .

e selecione o . Vou ao Barra de acesso rápido opção.

Guia Interface

Selecione os Guia Interface .

. Agora, você deve marcar a opção listada abaixo. Usar Banco de dados integrado de nomes de jogos Requer teclas de atalho Foco da janela Inibir protetor de tela durante a emulação confirme em Parar Usar Manipuladores de pânico e a opção que está abaixo dela.



Guia Gráficos

Depois de fazer isso, vá para o Guia Gráficos .

. Colocou o Processo interno como Vulcano .

como . Escolha o configuração gráfica de acordo com suas necessidades.

Guia Hacks

Selecione os Guia Hacks .

. Clique no Ignorar acesso EFB da CPU. Esse sou eu

Também é importante que os usuários verifiquem regularmente as atualizações mais recentes do Windows, pois as atualizações mais recentes ajudam a executar o aplicativo e os jogos corretamente, sem problemas. Se o Windows não for atualizado, você enfrentará muitos problemas. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Configurações do seu PC com Windows.

do seu PC com Windows. Clique em atualização do Windows no painel esquerdo

no painel esquerdo Clique em Verifique se há atualizações.

Se houver novas atualizações disponíveis, baixe e instale-as.

Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Reinstale o aplicativo

Se ainda estiver enfrentando o problema, tente instalar o aplicativo novamente em seu sistema. Há chances de o aplicativo não estar funcionando devido a alguns problemas de arquivos instalados que não estão funcionando corretamente. Portanto, você deve reinstalá-lo novamente em seu sistema e verificar se o problema foi resolvido ou não. Muitos usuários tentaram isso e o problema foi resolvido.

Empacotando

Muitos usuários relataram sobre o problema do Audio Sound In Dolphin Emulator. Neste guia, listamos como você poderá resolver o problema que está enfrentando. Esperamos que este guia tenha sido útil para você!

