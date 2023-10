Manter a calma no dia da prova de concurso pode ser um grande desafio. Afinal, é muita coisa que está em jogo e você provavelmente dedicou muito tempo e energia na preparação.

No entanto, é extremamente importante que você procure formas de se manter tranquilo, pois a ansiedade pode fazer com que você acabe esquecendo o que já aprendeu.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista com 7 dicas para te ajudar nesse sentido. É só ler até o final e conferir!

7 dicas para manter a calma no dia da prova de concurso

O dia da prova de concurso é um momento crucial na vida de qualquer concurseiro. Afinal de contas, é nessa ocasião que todo o estudo e preparo são colocados à prova, e a ansiedade pode tomar conta. Assim sendo, para manter a calma nessa hora tão importante, veja essas dicas incríveis para você aplicar no grande dia.

1. Tenha uma boa noite de sono

A qualidade do sono é fundamental para um bom desempenho cognitivo. Portanto, tenha uma rotina de sono saudável durante todo o período de preparação e tente dormir bem na noite anterior à prova.

Além disso, evite ficar acordado até tarde estudando, pois isso só aumentará sua ansiedade. Lembre-se de que não há nada que você possa estudar em uma noite que já não tenha estudado. Dessa forma, priorize o seu sono para que seu cérebro esteja descansado na hora de fazer a prova e não acabe tendo aqueles temíveis “brancos”.



2. Faça exercícios de respiração e meditação

A respiração profunda e consciente é uma técnica eficiente para acalmar a mente e controlar a ansiedade. Assim sendo, pratique técnicas simples de respiração, como inspirar profundamente e expirar lentamente.

Além disso, meditar por alguns minutos antes da prova pode ajudar a entrar em um estado de concentração e calma. Mesmo que seja difícil em meio aos muitos participantes e todo o caos que geralmente acontece no local da prova, procure manter seu interior tranquilo, busque um banheiro ou outro lugar e respire fundo para manter a calma no dia da prova de concurso.

3. Tenha um plano de estudo pré-prova

Antes do dia da prova, tenha um plano de estudo organizado para revisar os conteúdos mais importantes. Isso porque rever os pontos-chave pode trazer mais confiança e segurança para a hora do teste.

Uma dica primordial nesse sentido é usar flashcards, cartões com a pergunta de um lado e a resposta de outro. Apesar de muito simples, esses cartões são ótimos para auxiliar na fixação de conteúdo. Ademais, permitem que você revise uma grande quantidade de temas em poucos minutos e em qualquer lugar.

Além desses flashcards, estabeleça uma rotina de estudo, aplicando técnicas como a Pomodoro, que consiste em estudar por 25 minutos e descansar por 5.

Cumprir o seu planejamento vai te auxiliar a se sentir mais preparado e a lidar melhor com qualquer imprevisto que possa surgir.

4. Cuide da sua alimentação para manter a calma no dia da prova de concurso

No dia da prova, alimente-se de forma leve e saudável. Evite comidas pesadas e gordurosas, que podem deixar você com sono e menos concentrado. Em vez disso, dê preferência para alimentos leves, como frutas, cereais integrais e iogurte.

Afinal, não será nada legal passar mal no seu grande dia, não é mesmo?

5. Evite conversas negativas ou ansiosas

Evite entrar em conversas que possam gerar ansiedade, como falar sobre dificuldades na prova, notas mínimas para aprovação, entre outros. Mantenha-se focado em si mesmo e no seu plano de estudos.

Afinal, pessoas negativas ou ansiosas podem te influenciar negativamente, então mantenha-se longe delas.

6. Utilize técnicas de relaxamento para manter a calma no dia da prova de concurso

Ao longo do dia da prova, utilize técnicas de relaxamento para diminuir a ansiedade. Dedique alguns minutos para realizar exercícios de alongamento, relaxamento muscular progressivo, ouvir músicas ou qualquer atividade que te ajude a ficar mais tranquilo.

7. Confie no seu preparo

Por fim, acredite no seu preparo e no seu potencial. Confie que você estudou o suficiente e está preparado para enfrentar o desafio da prova de concurso. Lembre-se que a ansiedade não vai te ajudar a resolver as questões, então mantenha a calma e realize a prova da melhor forma possível.

Gostou das dicas para manter a calma no dia da prova de concurso? Então coloque todas elas em prática e relaxe. Lembre-se que a calma e a confiança são fundamentais para um bom desempenho. Boa sorte!