8 dicas para estudar para concurso com poucas horas por dia

Estudar para concurso pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente se você tem uma agenda lotada e apenas algumas horas por dia para se dedicar aos estudos. No entanto, com as técnicas de estudo certas e uma abordagem eficaz, é possível maximizar seu tempo e obter resultados significativos.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista com 8 dicas de como se preparar para os certames e se sair bem ainda que você só tenha pouco tempo em sua agenda diária. Portanto, continue lendo até o fim e não perca nenhuma dessas dicas valiosas!

Como estudar para concurso com poucas horas por dia

Passar em um concurso público é o sonho de muita gente. Afinal, a carreira pública oferece uma série de vantagens, como estabilidade, progressão de carreira, bons salários e benefícios.

Porém, nem sempre é fácil se preparar para esses concursos, ainda mais quando você já tem um trabalho e outras obrigações diárias. Se esse é o seu caso, não se preocupe: veja a seguir como é possível vencer esses desafios e realizar o seu sonho.

1. Use a Técnica Pomodoro

A Técnica Pomodoro é uma estratégia eficaz para gerenciar seu tempo de estudo. Ela envolve períodos de estudo de 25 minutos seguidos de uma pausa de 5 minutos. Assim, repita esse ciclo por algumas horas, seja lá quanto tempo você tiver disponível para estudar.

Esse método ajuda a manter a concentração e a evitar a fadiga mental.

2. Utilize a Técnica Leitner



A técnica Leitner, por sua vez, é ótima para retenção de informações. Para usá-la, crie cartões de estudo com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo do concurso. À medida que você responde corretamente, os cartões avançam para pilhas de revisão menos frequentes.

Isso otimiza seu tempo de estudo, focando mais nas informações que você ainda não domina.

3. Faça resumos e mapas mentais

Criar resumos e mapas mentais é uma maneira eficaz de sintetizar informações complexas. Por isso, é uma das melhores formas de estudar para concurso com poucas horas por dia. Você pode associar questões a imagens, por exemplo, o que ajuda o seu cérebro a acessar mais rapidamente as respostas e chegar aos resultados com maior celeridade. Sendo assim, estabeleça imagens, cores, sons e outros recursos para associá-los às perguntas e disciplinas.

Isso ajuda a visualizar os conceitos e a estabelecer conexões entre eles, facilitando a compreensão e a retenção de dados.

4. Use Flashcards

Flashcards são pequenos cartões com informações essenciais que podem ser usados para revisar rapidamente conceitos-chave. Desse modo, eles são práticos para estudar em qualquer lugar, seja durante uma pausa no trabalho ou em um trajeto de ônibus.

Inclusive, uma dica bastante interessante é usar Flashcards e a Técnica Leitner em conjunto. Faça os cartões com as perguntas bem objetivas e concisas de um lado e a resposta do outro. Então, revise-os e vá colocando os que você acertar em uma pilha e os que errar em outra.

Depois, revise os que errou até acertá-los fazendo novamente uma pilha com erros e outra com acertos e assim por diante.

5. Estabeleça metas realistas para estudar para concurso com poucas horas por dia

Defina metas de estudo alcançáveis. Afinal, se você planejar algo muito ambicioso e não conseguir cumprir, pode se frustrar e perder a motivação. Portanto, evite sobrecarregar-se com um cronograma impossível de cumprir. Ao invés disso, comece com pequenas metas diárias e aumente gradualmente conforme você ganha mais confiança.

6. Priorize os tópicos mais importantes

Identifique os tópicos mais relevantes para o concurso para o qual você deseja fazer a prova e concentre-se neles. Dessa forma, não perca tempo estudando assuntos que têm menos peso na prova.

Inclusive, uma análise cuidadosa do edital do concurso pode ajudar nesse processo. Afinal, ele costuma trazer o conteúdo programático, os requisitos e atribuições dentre outras informações importantes.

7. Revise regularmente

A revisão é fundamental para a retenção de informações. Sendo assim, reserve algum tempo diariamente para revisar o que estudou nos dias anteriores. Aliás, espaçar o tempo entre as revisões gradualmente é outro ponto crucial, pois é cientificamente comprovado que a revisão espaçada é um ponto chave para a fixação do aprendizado.

Então, revise todos os dias, depois a cada dois dias, depois a cada semana e assim por diante. Isso ajudará a consolidar o conhecimento.

8. Mantenha um ambiente de estudo organizado para estudar para concurso com poucas horas por dia

Tenha um ambiente de estudo limpo e organizado, livre de distrações. Isso tornará suas sessões de estudo mais produtivas e eficientes. Assim, mantenha todos os materiais, como livros, cadernos e computadores, ao alcance das mãos.

Agora que você já sabe como estudar para concurso com poucas horas por dia, coloque essas dicas em prática e boa sorte!