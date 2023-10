8 jogos para se divertir no DIA DAS CRIANÇAS

Jogo da Memória: É um jogo clássico que ajuda a desenvolver a memória e a concentração das crianças . Pode ser jogado com cartas ou peças personalizadas;

Caça ao Tesouro: Crie pistas e esconda pequenos objetos pela casa ou no quintal. As crianças terão que seguir as pistas para encontrar o tesouro, promovendo uma atividade divertida e estimulante;