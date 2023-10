800 imóveis com até 95% de desconto pela Caixa; Veja como participar

A Caixa Econômica Federal anunciou que realizará, em novembro, um leilão de imóveis com descontos de até 95%. No total, 800 imóveis serão oferecidos através do leilão online, espalhados por todas as regiões do Brasil, sendo que os negócios serão divididos em três fases.

A primeira fase deste leilão da Caixa ocorre até o dia 7 de novembro, oferecendo mais de 500 imóveis espalhados entre: Amazonas (5), Pará (10), Alagoas (5), Bahia (5), Ceará (22), Maranhão (2), Paraíba (8), Pernambuco (16), Piauí (4), Rio Grande do Norte (19), Sergipe (5), Distrito Federal (20), Goiás (64); Mato Grosso do Sul (7), Espírito Santo (2), Minas Gerais (40), Rio de Janeiro (89), São Paulo (85), Paraná (29), Rio Grande do Sul (76) e Santa Catarina (15).

A critério de exemplo, uma casa de 50,2 m² está sendo ofertada no litoral paulista, em Mongaguá (SP), sendo construída em 126,7m² de terreno. O valor inicial para este imóvel é de R$ 69,7 mil. Já no interior de São Paulo, em Araraquara (SP), um apartamento com 39,3m² de dois dormitórios, com sala, cozinha, área de serviço, banheiro e uma vaga de garagem, está sendo ofertado no leilão da Caixa por, no mínimo, R$ 70,9 mil.

Como participar deste leilão da Caixa?

Para participar do leilão de imóveis da Caixa, basta que a pessoa física ou jurídica realize um cadastro no site da Fidalgo Leilões, enviando os documentos necessários que são citados no edital.

O recomendado é que o interessado nos imóveis realize uma pesquisa, investigando o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação, débitos em aberto (IPTU e condomínio), estado de conservação, entre outros fatores.

A primeira fase do leilão da Caixa se inicia em novembro, estendendo-se até o dia 7 às 10h. As consultas e lances para os imóveis oferecidos também devem ser realizadas através do site da Fidalgo Leilões. Após o período inicial, as duas próximas etapas do leilão irão ocorrer nos dias 17 de novembro e 5 de dezembro.

O leilão da Caixa não conta apenas com os descontos nos valores dos imóveis, sendo que existem condições especiais de pagamento específicas para cada um dos imóveis, disponibilizadas na descrição no site.



Em alguns casos, é possível realizar o financiamento do imóvel, pagamento à vista ou pagamento utilizando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Deve-se destacar que, nos casos de financiamento, o interessado deve ir até uma agência física da Caixa antes do leilão, para que possa obter a carta de crédito aprovada.

Promoção de pontos bônus

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira no Brasil, vinculada ao Ministério da Fazenda, com milhões de clientes que agora podem aproveitar uma promoção exclusiva. Isso porque o banco está oferecendo uma pontuação extra em seu programa de pontos neste mês de outubro, para cartões selecionados.

Sendo assim, a promoção da Caixa está oferecendo até 50.000 pontos bônus nos cartões Empresarial, Empresarial Mais e Empresarial Grafite, disponibilizados sob as bandeiras Elo, Mastercard e Visa.

É importante destacar que a promoção da Caixa apenas é válida para as compras feitas até o último dia deste mês de outubro. Além disso, para ganhar os pontos bônus, o usuário deve cumprir uma meta de gastos.