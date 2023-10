A aparência magra e frágil da YouTuber Eugenia Cooney aciona ligações de fãs para o 911

Influenciador Eugênia Cooney O físico muito magro de ela fez com que a polícia local fosse bombardeada com ligações e e-mails… mas fomos informados de que o YouTuber não corre nenhum tipo de perigo.

A preocupação com o bem-estar de Eugenia aumentou nas últimas semanas depois que ela postou TikToks de sua dança – com muitos comentários focando menos nos movimentos e mais em sua aparência.

Esta não é a primeira vez que os fãs pedem ajuda a Eugenia – as pessoas têm entrado em contato ao longo dos anos, principalmente em 2019, quando a estrela do YouTube Youtuber com mais subs do mundo pediu a seus seguidores que lhe enviassem palavras de positividade.