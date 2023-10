A aprovação da revisão da vida toda finalmente ocorreu? Confira

A revisão da vida toda tem sido um tema de grande interesse para aqueles que estão aposentados ou prestes a se aposentar. Desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a analisar o recurso do INSS relacionado a essa revisão, muitas dúvidas têm surgido. Neste artigo, vamos apresentar as últimas notícias sobre esse assunto e esclarecer algumas questões importantes.

O que está sendo julgado pelo STF?

O STF deu início à análise do recurso do INSS em relação à revisão da vida toda das aposentadorias em agosto de 2023. A doutrina da revisão da vida toda permite a incorporação de todas as contribuições efetuadas antes de julho de 1994 no cálculo das aposentadorias. O objetivo do INSS é reduzir o impacto financeiro resultante dessa decisão, evitando pagamentos retroativos a partir de abril de 2023.

No momento, o processo encontra-se em pausa, após o ministro Cristiano Zanin requerer um prazo adicional para a avaliação. O relator, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do andamento dos procedimentos até que o recurso seja analisado pelo Tribunal.

Posicionamentos dos ministros do STF

Durante o julgamento do processo, os ministros têm apresentado diferentes posicionamentos em relação à revisão da vida toda. Em 2022, o STF proferiu decisão sobre a constitucionalidade do método de cálculo, mas ainda há questões em discussão.

No dia 22 de agosto, a Ministra Rosa Weber apresentou discordância parcial em relação ao voto de Moraes. Ela defendeu que a data relevante para a revisão deveria ser dezembro de 2019, quando a tese da revisão da vida toda foi validada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Quem tem direito à revisão da vida toda?

A revisão da aposentadoria não engloba todos os aposentados, sendo pertinente aos indivíduos que iniciaram o recebimento de seus benefícios entre novembro de 1999 e novembro de 2019. Além disso, aqueles que obtiveram a aposentadoria com direito adquirido de acordo com as normas anteriores também podem ter direito à revisão.



É essencial requerer a revisão dentro do prazo de até dez anos, contados a partir do mês seguinte ao recebimento da primeira aposentadoria. O prazo para efetuar a solicitação se encerra em 2029, exceto para os indivíduos que se aposentaram após 2019 com direito adquirido segundo as regras anteriores.

Como solicitar a revisão da vida toda?

Para solicitar a revisão da vida toda, o aposentado deve iniciar um processo individual no sistema judicial. A deliberação do STF não obriga o INSS a realizar revisões de maneira automática nas aposentadorias. Portanto, é necessário recorrer aos tribunais para que seja decidido quem possui direito ou não à revisão.

Embora os procedimentos estejam paralisados no momento, isso não impede que o beneficiário dê início ao processo de revisão. No entanto, é importante destacar que essas ações judiciais costumam demandar um período de dois a três anos para serem concluídas.

Solicite a revisão dentro do prazo

A aprovação da revisão da vida toda ainda está em análise pelo STF, e várias questões estão em discussão. É fundamental que os indivíduos que se encaixam nos critérios mencionados busquem uma possível adequação em seus benefícios previdenciários, solicitando a revisão dentro do prazo estabelecido.

Acompanhe as notícias sobre a revisão da vida toda e esteja ciente das últimas atualizações sobre o assunto. Lembre-se de que apenas o sistema judicial tem a capacidade de decidir quem tem direito à revisão e que o processo pode levar algum tempo para ser concluído.