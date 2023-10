A atividade de Travis Kelce nas redes sociais agrada os fãs de Taylor Swift novamente

Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce está tendo cada movimento seu observado pelos fãs de Taylor Swift e sua última atividade nas redes sociais provavelmente irá agradá-los.

Rápido apresentado no Saturday Night Live da NBC no fim de semana e houve uma postagem no Instagram do programa no domingo de Rápido apresentando Ice Spice como convidado musical.

Foi uma postagem que rapidamente acumulou milhares de curtidas e Kelce foi um deles, como notaram fãs com olhos de águia.

Ambos Rápido e Kelce estiveram no programa como convidados surpresa, para alegria do público. Kelce passou seu tempo zombando da NFL pelo interesse em seu status de relacionamento, enquanto Rápido estava substituindo o anfitrião convidado Pete Davidson quando ela apresentou Ice Spice.

Swift e Kelce nos bastidores do SNL

Uma fonte falou com a Page Six sobre Rápido e Kelcea presença de no show e, mais especificamente, o que eles estavam fazendo nos bastidores.

“Eles não conseguiam tirar as mãos um do outro”, disse uma fonte ao Page Six. “Eles eram muito melindrosos [backstage]. Eles eram muito fofos e apoiavam um ao outro.”

Kelce falou recentemente sobre o relacionamento durante seu podcast ‘New Heights’, que ele faz com o irmão Jasão.

Vídeo de momento doce de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova YorkMarca English

“À medida que toda a atenção chega, parece que eu estava no topo do mundo depois do Super Bowl e agora estou ainda mais no topo do mundo”, disse ele.

Este parece ser um grande momento para os dois, pois Kelce jogou para o Chefes na quinta-feira e Rápido não devendo voltar ao palco para sua turnê até novembro.