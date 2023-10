A causa da morte de Matthew Perry ainda é um mistério, autópsia pendente

Mateus Perry A morte de Michael permanecerá um mistério por enquanto – porque as autoridades estão aguardando a realização de alguns testes importantes antes de avaliar definitivamente como ele morreu.

O Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles acaba de publicar suas descobertas sobre uma autópsia inicial do falecido ator de “Friends” – e eles estão adiando a causa da morte… enquanto se aguardam os resultados toxicológicos e uma investigação mais aprofundada, o que pode levar semanas para ser concluído.