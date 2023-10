A cesta básica vai ficar mais barata? Veja decisão do governo

O combate à fome no Brasil é uma preocupação constante do Governo Federal. Nesse sentido, foi anunciado recentemente que a isenção de impostos sobre a cesta básica será incluída na Reforma Tributária, que está tramitando no Congresso Nacional. Essa medida tem como objetivo principal baratear o preço da cesta básica, beneficiando especialmente as famílias brasileiras de menor renda.

Propostas para Redução de Impostos sobre a Cesta Básica

De acordo com o senador Eduardo Braga, responsável pelo relatório do projeto, duas propostas serão apresentadas no âmbito da Reforma Tributária. Ambas as propostas visam reduzir os impostos cobrados na compra dos itens que compõem a cesta básica. Com a aprovação dessas propostas pelo Senado Federal, espera-se que o preço dos produtos também seja reduzido nas prateleiras.

Criação de uma “Cesta Básica Nacional”

Uma das propostas consiste na criação de uma “cesta básica nacional”. Essa cesta terá uma lista limitada de itens e estará completamente isenta do pagamento de impostos. A ideia por trás dessa medida é garantir que os produtos essenciais para a alimentação básica estejam acessíveis a todos os brasileiros, independentemente de sua renda.

Criação de uma “Cesta Básica Estendida”

Além da cesta básica nacional, o Governo Federal também planeja criar uma versão estendida da cesta básica. Essa segunda proposta terá uma lista de itens mais ampla e terá uma redução de até 60% na tributação. Isso beneficiará diversos cidadãos, ampliando a oferta de alimentos básicos com preços mais acessíveis.

Cashback na Compra da Cesta Básica Estendida

Uma novidade interessante relacionada à cesta básica estendida é a possibilidade de os contribuintes receberem um tipo de cashback ao adquirir esses produtos. Ainda não foram divulgados detalhes sobre como funcionará esse sistema, mas a ideia é que parte do valor gasto na compra da cesta básica estendida seja reembolsado aos consumidores.



Seleção dos Produtos e Definição da Lista

A seleção dos produtos que farão parte de cada tipo de cesta ainda não foi realizada. É importante ressaltar que essa seleção será feita com base em dados de programas sociais, levando em consideração as necessidades nutricionais da população e os itens mais consumidos pelas famílias brasileiras.

Tramitação da Proposta e Outras Medidas de Combate à Fome

A proposta de isenção de impostos sobre a cesta básica deverá ser apresentada ao Senado Federal ainda nesta semana. No entanto, para que entre em vigor, o projeto precisará ser votado em dois turnos pela Casa. Além da isenção de impostos sobre a cesta básica, outras medidas estão inclusas na proposição.

Devolução de Impostos Pagos por Famílias de Baixa Renda na Conta de Luz

Uma das medidas adicionais previstas é a devolução de impostos pagos por famílias de baixa renda na conta de luz. Essa medida visa aliviar o peso das despesas básicas para essas famílias, garantindo uma maior disponibilidade de recursos para a compra de alimentos e outros itens essenciais.

Objetivo de Diminuir a Oneração sobre os Contribuintes de Menor Renda

O pacote de mudanças na cobrança de impostos tem como objetivo principal diminuir a oneração sobre os contribuintes com menor renda. Com a redução dos impostos sobre a cesta e a devolução de impostos pagos na conta de luz, espera-se que as famílias brasileiras mais vulneráveis tenham mais condições de suprir suas necessidades básicas.

Garantia de Acesso a Alimentação

A inclusão da isenção de impostos sobre a cesta na Reforma Tributária é uma medida importante para combater a fome no Brasil. Com a redução dos impostos e a criação de uma cesta básica nacional e estendida, espera-se que o preço dos produtos essenciais para a alimentação básica seja reduzido, beneficiando especialmente as famílias de menor renda. Além disso, a devolução de impostos pagos por famílias de baixa renda na conta de luz contribuirá para aliviar o peso das despesas básicas. Essas medidas fazem parte de um pacote mais amplo de combate à fome implementado pelo Governo Federal, visando garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável.